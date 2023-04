«Wieso ist er nicht fett???» – so hässlich ist Fabius im neuen Arielle-Film

Diese Woche hat Disney auf Instagram die offiziellen Werbeplakate für die Neuverfilmung von «Ariel, die Meerjungfrau» veröffentlicht. Und die Bilder sorgen für Empörung.

Schon vor einigen Monaten gingen die ersten Bilder des «Arielle, die Meerjungfrau»-Trailers viral, als bestätigt wurde, dass die Disney-Prinzessin von der schwarzen Darstellerin Halle Bailey gespielt wird. Nun hat Disney am Donnerstag die Werbeplakate zum Kinostart am 26. Mai (in amerikanischen Kinos) auf Instagram veröffentlicht – und sorgt damit wieder für Aufregung.

Dieses Mal stehen jedoch nicht die Schauspielerinnen und Schauspieler im Mittelpunkt der Kritik, sondern die animierten Tiere. Diese entsprechen nämlich überhaupt nicht den Vorstellungen der Fans. Besonders die Darstellung von Fabius – Arielles Fischfreund – sorgt für viele (negative) Emotionen. So wird der Fisch im Zeichentrickfilm, als knuffiger, farbiger und vor allem rundlicher Begleiter dargestellt. In der Neuverfilmung ist von all diesen Attributen nicht mehr viel übrig. «Flounder» – wie der Fisch im Englischen heisst – ist jetzt eine flache, sehr unknuffige Flunder.

Bild: instagram/disney

«In Hollywood darf nicht einmal mehr ein Fisch dick sein»

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post wimmelt es nur so von bestürzten Fans. «Fabius, was haben sie dir nur angetan?!», schreibt etwa eine Userin, während eine zweite meint: «Jetzt seid ihr wirklich zu weit gegangen.»

Doch nicht nur Fabius Darstellung wird kritisiert, auch Sebastian und Scuttle scheinen den Fans gar nicht zu gefallen. Einige empörte Fans fordern sogar, dass der Film gecancelt werden soll.

«Wieso ist Fabius nicht fett???»

Auch auf TikTok sind die neuen Bilder gerade ein brennendes Thema. So gibt es dutzende Videos, in denen sich Creator über die Darstellung der Tiere aufregen. Dabei ist vor allem der Körper von Fabius das Thema. Etwa: «Von wegen Body-Positivity. In Hollywood darf nicht einmal mehr ein Fisch dick sein», oder: «Wieso ist Fabius nicht fett???»

Video: watson/tiktok/prophetesskarlina

Während die meisten mit der Enttäuschung um Fabius' Aussehen beschäftigt sind, meinen wenige, dass die unschöne Darstellung von Fabius eine geschickte Marketingstrategie wäre, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Schlussendlich sei auch negative Publicity.