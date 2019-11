Apple TV Plus ist da! Hier gibt's alle Antworten zu den wichtigsten 9 Fragen

Leben

Apple TV Plus ist da! Alle Antworten zu den wichtigsten 9 Fragen



Am 1. November geht Apples eigener Streaming-Dienst Apple TV Plus online. Von der Konkurrenz abheben will sich der Techkonzern mit hochwertigen Eigenproduktionen. Hier erhältst du alle wichtigen Informationen.

Wie gross ist das Angebot?

Auf den ersten Blick: Nicht sehr gross. Zum offiziellen Start am 1. November sind sieben Serien und ein Dokumentarfilm verfügbar. Apple betonte immer wieder, dass man lieber auf Qualität, statt auf Quantität setzen wolle.

Die Serien und Filme sind weltweit in über 100 Ländern abrufbar und funktionieren damit auch grenzüberschreitend.

Welche Serien und Filme gibt es?

Alle neuen Serien von Apple TV Plus:

Alle neuen Filme von Apple TV Plus:

Auf welchen Geräten ist Apple TV Plus verfügbar?

Apple TV Plus kann auf sämtlichen Apple-Geräten über die Apple-TV-App genutzt werden. Allerdings nur, wenn die jeweils neuste Version des Betriebssystems installiert ist. Eine Ausnahme bildet die Fernseh-Settop-Box Apple TV – dort funktioniert Apple TV Plus erst ab der 3. Generation.

Weiterhin kann man Apple TV Plus auf allen Smart-TVs abrufen, die die Apple-TV-App unterstützen. Zu Beginn sind das vor allem neuere Samsung-TVs und einige Sony-Geräte. Später sollen auch Dienste wie Rakuten oder Amazon Fire TV die TV-App von Apple in ihr Angebot aufnehmen.

Unabhängig von der Plattform ist Apple TV Plus über den Browser unter tv.apple.com/de verfügbar.

Und Android?

Bisher hat Apple sich noch nicht dazu geäussert, ob die Apple-TV-App auch im Google Play Store oder als App für Android TV zur Verfügung stehen wird. Zwar soll Apple TV auf Sony-TVs kommen, die auf Android basieren, allerdings heisst das nicht unbedingt, dass die App danach auch regulär für Android TV zur Verfügung gestellt wird.

Da Apple aber bereits seinen Musik-Streamingservice in den Play Store gebracht hat, besteht durchaus etwas Hoffnung.

Was kostet der neue Streamingdienst?

Apple TV Plus kann eine Woche lang kostenlos getestet werden. Danach kostet das Monatsabo sechs Franken.

User, die sich nach dem 10. September 2019 ein iPhone, iPad, Apple TV einen iPod touch oder Mac gekauft haben (oder noch kaufen werden), können den Dienst ein Jahr lang gratis nutzen. Achtung: Nach Aktivierung des gekauften Gerätes muss man das Gratisangebot innerhalb von drei Monaten einlösen, sonst verfällt sie.

Ebenfalls gibt es Gerüchte, wonach Apple TV Plus für Studenten gratis sein soll.

Wie viele Benutzer pro Account?

Bis zu sechs Familienmitglieder. Diese können jeweils alle gleichzeitig parallel streamen. Für den Zugang kann jedes Mitglied seine eigene Apple ID benutzen. Es ist also nicht nötig, das Passwort zu teilen.

Kann ich Apple TV Plus im Ausland gucken?

Der Dienst ist in über 100 Ländern gestartet und kann so auch grenzüberschreitend in jedem Land geguckt werden, in welchem Apple TV Plus offiziell verfügbar ist.

Welche Sprachen sind verfügbar?

Die «Originals» sind jeweils in fast 40 Sprachen untertitelt oder synchronisiert. Unter anderem gibt es auch Untertitel für Gehörlose und Gehörgeschädigte.

Welche Bild- und Tonqualität gibt es?

Alle «Originals»-Produktionen sollen in 4k HDR und Dolby Vision verfügbar sein. Weiterhin sollen die meisten Titel Dolby Atmos unterstützen.

Können die Serien offline geguckt werden?

Ja. Allerdings ist diese Funktion nur auf Apple-Geräten verfügbar (iPhone, iPad, iPod touch und Mac). Wer ein Smartphone oder Notebook mit anderem Betriebssystem hat, braucht eine permanente Internetverbindung.

