Das sind die grössten Musik-Hits der 80er-Jahre – wähle deine Charts!



bild: shutterstock

Schwelge in Erinnerungen und wähle den grössten Hit der 80er-Jahre!

Hätte ich nur gewusst, welche Herkulesaufgabe mir da bevorsteht … (Notiz an mich: Vielleicht nächstes Mal nicht mehr parallel zur Arbeit einen 80er-Sender hören und bei jedem Song denken «Jaaa! Der muss unbedingt auch rein!»)

Aus all den Songs der 80er-Jahre habe ich 100 vorausgewählt. Irgendwo muss einfach eine Grenze sein. 50 Lieder sind jeweils die Top 5 der Schweizer Jahres-Hitparade von 1980 bis 1989, weitere 50 Hits erhielten eine Wildcard.

Das mit der Wildcard ist deshalb von Bedeutung, weil es Songs gibt, die gar nie in den Schweizer Single-Charts waren und die dennoch nicht fehlen dürfen (etwa «Born In The U.S.A.» von Bruce Springsteen oder «Summer of '69» von Bryan Adams). Es gibt Songs, die sich damals schlecht verkauften, heute aber Evergreens sind (etwa «Purple Rain», das es zu Lebzeiten von Prince lediglich auf Rang 5 schaffte und nachdem er starb auf Rang 4).

Und: In den 80er-Jahren wurden viel häufiger als heute ganze Alben gekauft. So toppen U2 die Schweizer Album-Charts 1987, sind aber mit keiner einzigen Single in den Top 30 des Jahres vertreten. Dabei finden sich auf «Joshua Tree» unter anderem «Where The Streets Have No Name», «I Still Haven't Found What I'm Looking For» und «With Or Without You». Auch deshalb können die Jahres-Single-Charts nicht als einziger Massstab gelten.

Genug der einführenden Worte. Wähle im Duell den Hit, der dir besser gefällt!

Das Duell ist beendet! Deine Klicks werden nicht mehr gezählt. Platz Platz Rangliste Ganze Rangliste anzeigen

