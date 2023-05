Keine Lust aufs Auto oder den ÖV? Die Zukunft ruft – 10 E-Roller mit Power

Im Süden Europas schon sehr beliebt, kommen immer mehr E-Roller und E-Motorräder auch zu uns in die Schweiz. Diese Modelle gibt es bereits für den Führerausweis der Kategorie A1 oder Kategorie A (beschränkt).

Elia Arianna Folge mir

Mehr «Leben»

E-Scooter liegen gerade bei Jungen hoch im Trend, gerade weil man sie ganz ohne oder nur mit dem Mofa-Ausweis schon fahren kann. E-Vespas und E-Motorräder sieht man jedoch weniger auf Schweizer Strassen. Wie bei klassischen Vespas und Motorrädern braucht man auch für die elektrischen, je nach Motorleistung, den kleinen Töffausweis der Kategorie A1 oder den auf 35 kW beschränkten Kategorie A (beschränkt) Ausweis. Nachfolgend zehn E-Roller, die in eine der beiden Kategorien fallen.

1. BMW CE 04

Bild: bmw

Preis: CHF 13'200

CHF 13'200 Gewicht: 231 Kilogramm Leergewicht

231 Kilogramm Leergewicht Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h

120 km/h Leistung: 15 kW / 20 PS

15 kW / 20 PS Reichweite: 130 Kilometer

130 Kilometer Ladezeit Steckdose: 4 Stunden und 20 Minuten

4 Stunden und 20 Minuten Fahrzeugtyp: Kategorie A (beschränkt) oder Kategorie A1 bei Leistungsreduzierung

Kategorie A (beschränkt) oder Kategorie A1 bei Leistungsreduzierung Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Sieht aus, als wäre er aus TRON teleportiert worden. Der BMW CE 04 ist seit dem März 2022 auf dem Markt und ist das Nachfolgemodell zum 2017 herausgekommenen C evolution. Durch die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h eignet sich der BMW CE 04 auch für längere Strecken.

Eine gewisse Ähnlichkeit gibt's. Ausschnitt aus dem zweiten TRON-Film (2015) Bild: disney

Was ist der Unterschied zwischen der Maximalleistung und der Nenndauerleistung? Die Nenndauerleistung wird über einen Zeitraum von 30 Minuten gemessen und gibt an, wie viel Leistung dabei im Durchschnitt möglich ist. Bei der Maximalleistung handelt es sich nur um die Leistung, die für kurze Momente maximal verfügbar ist, zum Beispiel fürs Beschleunigen. Die für die Fahrzeugkategorie wichtige Leistung ist die Nenndauerleistung. In unserer Tabelle ist immer die Nenndauerleistung angegeben.

2. Askoll NGS3

Bild: Askoll

Preis: CHF 5400

CHF 5400 Gewicht: 93 Kilogramm

93 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 66 km/h

66 km/h Leistung: 2,7 kW / 3,7 PS

2,7 kW / 3,7 PS Reichweite: 96 Kilometer

96 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 6 Stunden

ca. 6 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Ein Roller Made in Italy, der in Zusammenarbeit mit Italdesign konzipiert wurde. Er eignet sich hervorragend als Stadtroller und ein Abstecher aus der Stadt raus ist auch möglich. Die beiden Batterien sind herausnehmbar, so kann man den Roller bequem zu Hause aufladen.

Bild: Askoll

3. Vespa Elettrica 70 km/h

Bild: vespa

Preis: CHF 7595



CHF 7595 Gewicht: 130 Kilogramm

130 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h

70 km/h Leistung: 3,6 kW / 4,9 PS

3,6 kW / 4,9 PS Reichweite: 70 Kilometer

70 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 4 Stunden

ca. 4 Stunden F ahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Die Vespa bleibt mit ihrem klassischen Aussehen wohl einer der schönsten Roller weltweit. Das gilt auch für die elektrische Version der Vespa. Mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h und der knappen Reichweite von 70 Kilometern, eignet sie sich nur bedingt für grössere Ausflüge, ein kurzer Trip über eine Landstrasse liegt aber drin.

Bild: Piaggio

4. Seat Mó 125 Performance

Bild: Seat

Preis: CHF 8700

CHF 8700 Gewicht: 155 Kilogramm

155 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h

105 km/h Leistung: 7 kW / 9,5 PS

7 kW / 9,5 PS Reichweite: 133 Kilometer

133 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 6 bis 8 Stunden

ca. 6 bis 8 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: In der Schweiz nicht erhältlich, kann bei Seat bestellt und importiert werden

Der Seat Mó 125 Performance ist Guinness-Weltrekordhalter in zwei Disziplinen. Innerhalb von 48 Stunden wurden zwei Ausdauerrekorde für vollelektrische Motoroller aufgestellt. In den ersten 24 Stunden wurde eine Staffelfahrt durchgeführt. In den zweiten 24 Stunden wurde mit nur einem Fahrer ein Ausdauerrekord aufgestellt. Dabei legte der Fahrer ganze 1158 Kilometer zurück. Das entspricht ungefähr der Strecke von Zürich nach Barcelona.

Bild: seat

5. Piaggio 1 Active

Bild: piaggio

Preis: CHF 4495

CHF 4495 Gewicht: 94 Kilogramm

94 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

60 km/h Leistung: 2 kW / 2,7 PS

2 kW / 2,7 PS Reichweite: 85 Kilometer

85 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 6 Stunden



ca. 6 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Die Piaggio 1 Active wird wie die Vespa Elettrica von Piaggio hergestellt und ist wohl die klügere, aber weniger coole Alternative zur Vespa. Er hat für zwei Personen Platz und man kann somit auch mal einen Freund oder eine Freundin mitnehmen. Ausserhalb der Stadt ist der Roller jedoch zu schwach und somit zu langsam, sodass man sich im Verkehr unwohl fühlt.

Bild: piaggio

6. Ecoro Syra 90

Bild: ecoro gmbh

Preis: CHF 4300 bis CHF 5690

CHF 4300 bis CHF 5690 Gewicht: 110 bis 113 Kilogramm

110 bis 113 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

80 km/h Leistung: 5,5 kW / 7,5 PS

5,5 kW / 7,5 PS Reichweite: 80 / 90 / 120 Kilometer

80 / 90 / 120 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 2 bis 3 Stunden

ca. 2 bis 3 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: In der Schweiz direkt auf der Unternehmenswebsite erhältlich

Die Ecoro GmbH ist ein Schweizer Unternehmen, das Ende 2019 von Vater und Sohn gegründet wurde. Der Syra 90 ist vor allem für die Stadt und kleinere Reisen auf Landstrassen konzipiert. Vom Design her ist er stark am klassischen Vespa-Look angelehnt.

Bild: ecoro gmbh

7. RGNT No. 1 Classic SE

Bild: rgnt motorcycles

Preis: CHF 14'150

CHF 14'150 Gewicht: 161 Kilogramm

161 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 148 km/h

148 km/h Leistung: 9,5 kW / 12,9 PS

9,5 kW / 12,9 PS Reichweite: 120 Kilometer

120 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 6 Stunden

ca. 6 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Das Design erinnert an die Yamaha SR 500, durch die 12,9 PS Power kann man die No. 1 Classic SE, aber dennoch im überall Alltag nutzen. Die Reichweite von 148 Kilometern reicht ausserdem, damit das Motorrad nicht jeden Tag aufgeladen werden muss.

Bild: rgnt motorcycles

8. Govecs Schwalbe L3E

Bild: govecs scooter

Preis: CHF 6850

CHF 6850 Gewicht: 135 Kilogramm

135 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

90 km/h Leistung: 8 kW / 10,9 PS

8 kW / 10,9 PS Reichweite: 90 Kilometer

90 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 5 Stunden

ca. 5 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: In der Schweiz nicht verfügbar, kann vor Ort in München und Berlin gekauft werden

Die «Schwalbe» ist de facto eine Simson KR 51 mit Elektromotor. Die Hülle besteht aber nicht wie beim DDR-Klassiker aus Blech, sondern aus Kunststoff.

Die Simson KR 51 «Schwalbe» wurde von 1964 bis 1986 in der DDR verkauft. Mit über 1 Million verkaufter Exemplare ist sie einer der meist verkauften Kleinroller aller Zeiten. Bild: wikimedia.org

9. Silence S01

Bild: silence.eco

Preis: CHF 6990

CHF 6990 Gewicht: 151 Kilogramm

151 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

100 km/h Leistung: 7 kW / 9,5 PS

7 kW / 9,5 PS Reichweite: 127 Kilometer

127 Kilometer Ladezeit Steckdose: ca. 8 Stunden

ca. 8 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Bei mehreren Einzelhändlern verfügbar

Laut dem spanischen Hersteller ist der Silencio S01 der meistverkaufte Elektroroller in Europa. Die 40 Kilogramm schwere Batterie ist entnehmbar und kann wie ein Trolley gezogen werden.

Bild: silence.eco

10. Zero S

Bild: zero motorcycles

Preis: CHF 17'970

CHF 17'970 Gewicht: 185 Kilogramm

185 Kilogramm Höchstgeschwindigkeit: 139 km/h

139 km/h Leistung: 11 kW / 15 PS

11 kW / 15 PS Reichweite: 217 Kilometer

217 Kilometer Ladezeit Steckdose: 9,8 Stunden

9,8 Stunden Fahrzeugtyp: Kategorie A1

Kategorie A1 Verfügbarkeit: Über die offizielle Website bei verschiedenen Einzelhändlern erhältlich

Knapp an der Grenze zur nächsthöheren Fahrzeugkategorie könnte man den Zero S bereits ab 16 Jahren fahren. Als Nennleistung sind 15 PS angegeben, doch beim Beschleunigen kann der Motor der Zero S bis zu 59 PS Motorleistung erbringen. Die Reichweite und Geschwindigkeit machen den Zero S zu einem Motorrad, das mit den sonstigen Rollern in der Kategorie A1 nichts wirklich gemein hat.

Bild: zero motorcycles