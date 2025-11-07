3000 Mal den FC Basel: Was sich Elon Musk mit einer Billion Dollar alles kaufen könnte

Elon Musk erhält die Aussicht auf ein riesiges Aktienpaket von Tesla. Dieses soll einen Wert von rund einer Billion US-Dollar haben – sofern der Autobauer in zehn Jahren an der Börse wie erhofft 8,5 Billionen Dollar schwer sein sollte. Aktuell liegt der Börsenwert bei knapp 1,5 Billionen Dollar.

Bei einem solchen Anstieg würde der Wert der Aktien, die Musk bereits besitzt, ebenfalls die Billionen-Marke (1'000'000'000'000) knacken. Der 54-Jährige ist schon jetzt der reichste Mensch der Welt – sein Vermögen wird auf mehr als 470 Milliarden Dollar geschätzt.

Um diese gewaltige Zahl in einen Kontext zu setzen, wagen wir ein Gedankenexperiment. Was kann man sich mit einer Billion eigentlich alles kaufen? Diese schönen Sachen:

Die komplette Schweizer Produktion

Gut, ein Land kann man nicht kaufen. Aber eben, Gedankenexperiment. Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz betrug 2024 gemäss Statista 825,8 Milliarden Franken. In Dollar umgerechnet ist das etwas mehr als 1 Billion Dollar (1’023’000’000). Musk müsste also nur noch ein paar Milliönchen auftreiben, dann könnte er alle Waren und Dienstleistungen kaufen, die die Schweiz im Jahr 2024 produziert hat.

110'000 Franken für jeden Schweizer

Man kann sich auch fragen, was passieren würde, wenn Elon Musk seine Billion an Herr und Frau Schweizer verschenken würde. Die Schweiz hat gemäss dem Bund 9'051'029 Millionen Einwohner. Das heisst: Würde Musk seine Billion auf uns aufteilen, hätte jede Schweizerin und jeder Schweizer auf einen Schlag rund 110'000 Franken auf dem Konto.

12'500 Mal das Kader des FC Basel

Der FC Basel ist der wertvollste Fussballklub der Schweiz, gemäss Transfermarkt sind die Spieler des FCB zusammen rund 80 Millionen Franken wert. Das heisst, Musk könnte sich das ganze FCB-Kader 12'500 Mal kaufen.

Und wenn er den ganzen Fussballklub kaufen würde? Laut der «Discounted Cash Flow»‑Methode und den Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2024 ist der FC Basel grob geschätzt 200 bis 250 Millionen Franken wert. Den gesamten Klub könnte Musk also nur gerade etwa 3000 Mal kaufen.

3500 Mal Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist der bestverdienende Fussballer der Welt. Der Portugiese kommt beim saudischen Klub Al-Nassr auf Einnahmen von rund 280 Millionen Dollar. Musk könnte also mehr als 3500 Mal Cristiano Ronaldo «kaufen» oder den mehrfachen Weltfussballer zumindest bezahlen.

2200 Mal das teuerste Gemälde der Welt

Das teuerste verkaufte Gemälde der Welt ist Leonardo da Vincis «Salvator Mundi», es wurde für 450 Millionen Franken verkauft. Für Musk ein Klacks, er könnte sich das Bild bei Erfolg mehr als 2200 Mal kaufen.

833 Millionen Iphone 17 Pro Max

Das teuerste iPhone 17 Pro Max kostet im Apple Store 1200 Franken. Was für unsereins ziemlich teuer scheint, ist für Musk absolut erschwinglich. Er könnte sich mit seinem Geld auf einen Schlag gleich 833 Millionen solcher iPhones kaufen.

Was könnte sich Musk NICHT kaufen?

Nun ja, mit so viel Geld bleibt nicht mehr viel übrig, was sich Musk nicht leisten könnte. Was aber nicht drin liegen würde, wären grosse Unternehmen wie Apple zum Beispiel. Der US-Konzern ist aktuell knapp 4 Billionen wert.

