Nebel
DE | FR
burger
Leben
Serien

Cast und Startdatum: Alle Details zur neuen «Malcolm mittendrin»-Serie

Malcolm und seine Freunde kehren zurück
Malcolm und seine Freunde kehren zurück! Einige davon sind neu dabei.Bild: Instagram/watson

So sieht der Cast heute aus – und mehr Details zur neuen «Malcolm mittendrin»-Serie

Erste Bilder und Details zur Fortsetzung von «Malcom mittendrin»! Worüber wir uns freuen, und worauf wir hoffen dürfen ...
04.11.2025, 20:2704.11.2025, 20:27
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Welch Aufregung! Eine der lustigsten Sitcoms der 2000er kommt zurück!

Du erinnerst dich ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

Nun feiern Malcolm und seine chaotische Familie ein Comeback und werden im kommenden Jahr unter dem Titel «Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair» als vierteilige Miniserie auf Disney+ erscheinen.

Die Millennials unter uns sind jetzt natürlich ganz aufgeregt. Jedes neue Bild, das vom Cast auf Social Media geteilt wird, lässt uns NOCH ungeduldiger werden.

Und nun möchten wir natürlich alle Informationen und Bilder, die wir zur Familienzusammenkunft haben, mit euch teilen. Aber alles der Reihe nach ...

Inhaltsverzeichnis
Was wissen wir zur Handlung?Wer vom Original-Cast macht mit?Wer fehlt?Wann geht es los?

Was wissen wir zur Handlung?

Malcolm ist inzwischen selbst Familienvater und sieht sich mit Alltagssorgen konfrontiert. Währenddessen planen Hal und Lois ein grosses Fest zu ihrem 40. Hochzeitstag. Das nächste Chaos in der Wilkerson-Familie ist vorprogrammiert.

Die Drehbücher stammen wieder von Originalautor Linwood Boomer. Wir dürfen also alle auf den uns gewohnten grossartigen Humor hoffen.

Damals, 2004: Malcolm und seine Familie

Malcolm in the middle
Bild: fox Network

Wer vom Original-Cast macht mit?

Vom ursprünglichen Cast sind folgende Darsteller/innen beim Revival mit dabei:

- Frankie Muniz als Malcolm
- Jane Kaczmarek als Mutter Lois
- Bryan Cranston als Vater Hal

Malcolm und seine Eltern im April diesen Jahres:

Malcolm mittendrin: Bryan cranston
Bryan Cranston, Frankie Muniz und Jane Kaczmarek.Bild: instagram/frankiemuniz

- Justin Berfield als Reese
- Christopher Masterson als Francis

... und: Malcolm und ein paar seiner Brüder.

Malcolm in the Middle:
Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) und Christopher Masterson (Francis) am Set der neuen Serie.bild: instagram/frankiemuniz

- Emy Coligado als Francis' Ehefrau Piama
- David Anthony Higgins als Arbeitskollege Craig
- Craig Lamar Traylor als Kumpel Stevie

Okay, können wir kurz all unsere Aufmerksamkeit auf Stevie richten?

Das waren Malcolm und Stevie damals, 2004:

Bild
bild: fox

Und das sind Frankie Muniz und Craig Lamar Traylor heute, über 20 Jahre später, vereint am Set:

Malcolm Mittendrin
bild: instagram/craiglamartraylor

Wer fehlt?

Wer auf einen Auftritt von Erik Per Sullivan hoffte, wird leider enttäuscht. Der ehemalige Darsteller von Dewey möchte sich auf sein Studium – laut Bryan Cranston in Harvard! – fokussieren.

Nach dem Serienende zog sich Erik Per Sullivan weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück. 2010 war er zuletzt in einer Produktion zu sehen.

Wir erinnern uns nur zu gerne ...

Malcom in the Middle
Wirst uns fehlen, alter Dewey.Bild: instagram

Es gibt allerdings Ersatz! Seine Rolle soll stattdessen Caleb Ellsworth-Clark (bekannt aus «Fargo») übernehmen.

Der neue Dewey sieht aus wie der alte. Fast.

Malcolm mittendrin: Dewey alt und neu
bild: instagram/malcolmdisneyplus

Ausserdem wird Anthony Timpano den nicht-mehr-so-kleinen Jamie verkörpern. Baby-Jamie wurde damals von James und Lukas Rodriguez gespielt.

Was wurde aus Malcolm und Co.? Hier kommt die überraschende Antwort

Wann geht es los?

2026 auf Disney+. Ein genaueres Datum ist bis anhin nicht bekannt, Frankie Muniz' Aussagen zufolge könnte es im April so weit sein. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Mehr Filme und Serien:

Kultserie «Scrubs» feiert Comeback mit Originalbesetzung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
1 / 7
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Laien erklären die Erfolgsserie Bridgerton – sie scheitern kläglich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Voraus denken!
04.11.2025 20:45registriert März 2022
Ich hoffe die damaligen deutschen Synchronstimmen stehen noch zur Verfügung.

Bin sehr gespannt auf die Fortsetzung!
201
Melden
Zum Kommentar
11
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
2
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
3
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
Meistgeteilt
1
Tote nach russischem Angriff in Dnipropetrowsk ++ Nordkorea schickt Truppen nach Russland
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
U17-Nati gewinnt zum WM-Auftakt deutlich +++ Coco Gauff bleibt im Rennen um die Halbfinals
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
Frauen sind wie Hosen, man muss viele probieren, bis eine passt
Und Hosen reimen sich auf Rosen. Und ... Willkommen in Folge 2 der 14. Staffel von «Eine Frau kommt selten allein».
Leute, kommen wir doch heute ohne grosse Umschweife direkt zum Kernproblem: Danilo will sich in der Nacht der Rosen auf drei Dinge verlassen – sein «Buuchgfühl», seine «Frauekenntnis» und seinen «Inschtinkt». Sie sollen ihm den Weg weisen, welche Kandidatinnen er behalten und welche er entsorgen soll. Hmmmm ..., was ist schon wieder der Unterschied zwischen Bauchgefühl und Instinkt? Keiner, genau. Kommt dazu, dass sich seine Frauenkenntnisse ebenfalls auf ein Bauchgefühl reduzieren.
Zur Story