Malcolm und seine Freunde kehren zurück! Einige davon sind neu dabei. Bild: Instagram/watson

So sieht der Cast heute aus – und mehr Details zur neuen «Malcolm mittendrin»-Serie

Erste Bilder und Details zur Fortsetzung von «Malcom mittendrin»! Worüber wir uns freuen, und worauf wir hoffen dürfen ...

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Welch Aufregung! Eine der lustigsten Sitcoms der 2000er kommt zurück!

Du erinnerst dich ...

Nun feiern Malcolm und seine chaotische Familie ein Comeback und werden im kommenden Jahr unter dem Titel «Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair» als vierteilige Miniserie auf Disney+ erscheinen.

Die Millennials unter uns sind jetzt natürlich ganz aufgeregt. Jedes neue Bild, das vom Cast auf Social Media geteilt wird, lässt uns NOCH ungeduldiger werden.

Und nun möchten wir natürlich alle Informationen und Bilder, die wir zur Familienzusammenkunft haben, mit euch teilen. Aber alles der Reihe nach ...

Was wissen wir zur Handlung?

Malcolm ist inzwischen selbst Familienvater und sieht sich mit Alltagssorgen konfrontiert. Währenddessen planen Hal und Lois ein grosses Fest zu ihrem 40. Hochzeitstag. Das nächste Chaos in der Wilkerson-Familie ist vorprogrammiert.

Die Drehbücher stammen wieder von Originalautor Linwood Boomer. Wir dürfen also alle auf den uns gewohnten grossartigen Humor hoffen.

Damals, 2004: Malcolm und seine Familie

Bild: fox Network

Wer vom Original-Cast macht mit?

Vom ursprünglichen Cast sind folgende Darsteller/innen beim Revival mit dabei:

- Frankie Muniz als Malcolm

- Jane Kaczmarek als Mutter Lois

- Bryan Cranston als Vater Hal

Malcolm und seine Eltern im April diesen Jahres:

Bryan Cranston, Frankie Muniz und Jane Kaczmarek. Bild: instagram/frankiemuniz

- Justin Berfield als Reese

- Christopher Masterson als Francis



... und: Malcolm und ein paar seiner Brüder.

Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) und Christopher Masterson (Francis) am Set der neuen Serie. bild: i nstagram/frankiemuniz

- Emy Coligado als Francis' Ehefrau Piama

- David Anthony Higgins als Arbeitskollege Craig

- Craig Lamar Traylor als Kumpel Stevie



Okay, können wir kurz all unsere Aufmerksamkeit auf Stevie richten?

Das waren Malcolm und Stevie damals, 2004:

bild: fox

Und das sind Frankie Muniz und Craig Lamar Traylor heute, über 20 Jahre später, vereint am Set:

Wer fehlt?

Wer auf einen Auftritt von Erik Per Sullivan hoffte, wird leider enttäuscht. Der ehemalige Darsteller von Dewey möchte sich auf sein Studium – laut Bryan Cranston in Harvard! – fokussieren.

Nach dem Serienende zog sich Erik Per Sullivan weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück. 2010 war er zuletzt in einer Produktion zu sehen.

Wir erinnern uns nur zu gerne ...

Wirst uns fehlen, alter Dewey. Bild: instagram

Es gibt allerdings Ersatz! Seine Rolle soll stattdessen Caleb Ellsworth-Clark (bekannt aus «Fargo») übernehmen.



Der neue Dewey sieht aus wie der alte. Fast.

Ausserdem wird Anthony Timpano den nicht-mehr-so-kleinen Jamie verkörpern. Baby-Jamie wurde damals von James und Lukas Rodriguez gespielt.

Wann geht es los?

2026 auf Disney+. Ein genaueres Datum ist bis anhin nicht bekannt, Frankie Muniz' Aussagen zufolge könnte es im April so weit sein. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Mehr Filme und Serien: