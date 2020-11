Leben

«The Crown»: Dianas Ex-Butler verteidigt Staffel 4 gegen Vorwürfe



Bild: keystone

«The Crown»: Dianas Ex-Butler verteidigt Staffel 4 gegen Vorwürfe

Mit ihrer 4. Staffel ist die Netflix-Serie «The Crown» an einem spannenden Punkt angelangt, denn an dieser Stelle kommt die 1997 verstorbene Lady Diana ins Spiel. Deren Inszenierung stösst nicht überall auf Zustimmung, vor allem nicht seitens der Königsfamilie. Freunde von Prince Charles warfen dem Streaming-Dienst beispielsweise vor, den Schmerz der Royals auszuschlachten.

Dieser Kritik stellt sich jetzt aber eine wichtige Stimme entgegen. Niemand Geringeres als Lady Dis ehemaliger Butler Paul Burrell findet im britischen Frühstücksprogramm Lorraine lobende Worte. Besonders Diana-Darstellerin Emma Corrin begeistert ihn durch ihre Performance.

Darum liebt Dianas Ex-Butler «The Crown»

Burrell glaubte beim Ansehen der Show tatsächlich, die echte Diana würde über den Bildschirm flimmern. So sehr hat ihn Emma Corrin überzeugt. Gestik, Mimik und Manierismen der Darstellerin stimmen einfach auf den Punkt. Dianas Charakter wurde für ihn perfekt eingefangen.

Bild: keystone

Der ehemalige Diener hält die vierte Staffel von «The Crown» sogar für die beste der Serie. Angetan hat es ihm neben Emma Corrin übrigens vor allem Gillian Anderson in der Rolle der Margaret Thatcher. Sie stiehlt in Burrells Augen die Show.

Haben die Royals Angst vor «The Crown»?

Im Interview nimmt Paul Burrell kein Blatt vor dem Mund und schiesst offen gegen das Königshaus. Für die Kritik an «The Crown» von dieser Seite hat er eine einfache Erklärung: Die Serie zeigt genau das, was man im Buckingham Palace lieber verschleiern würde. Kein Wunder, dass dem Königshaus das unangenehm ist.

Die Royals bezeichnet er als «Götter in ihrem eigenen Königreich», die sich selbst am nächsten stehen. Durch den Blick hinter die Kulissen in «The Crown» werden sie aus seiner Sicht mit ihrer eigenen Ignoranz konfrontiert. Gerade auch diese Haltung habe Dianas Persönlichkeit demontiert.

Bild: keystone

Die Serie bewegt sich laut Burrell insgesamt durchaus nah an der Wahrheit. Die neue Staffel sei eine «faire und akkurate Dramatisierung» der realen Ereignisse.

Emma Corrin dürfte sich über das Lob aus Dianas engstem Kreis sehr freuen. Neulich verriet sie, sie wüsste einerseits gerne, was Harry und William über die Darstellung Dianas in «The Crown» denken, würde aber weglaufen, wenn sie den beiden wirklich auf einer Party begegnete. (saw/ju)

