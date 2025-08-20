Die Gallagher-Brüder, die sich mehrere Jahre lang zerstritten hatten, haben ihre Differenzen beiseite gelegt. Bild: keystone

«Ich bin stolz auf ihn»: Noel Gallagher über die Wiedervereinigung mit Bruder Liam

Noel Gallagher hat sich während der Reunion-Tournee von Oasis erstmals öffentlich über die erneute Zusammenarbeit mit seinem Bruder Liam geäussert – und zeigte sich dabei überraschend offen. Im Juli kehrte die Band nach 16 Jahren Pause auf die Bühne zurück – nachdem die langjährige Fehde der Gallagher-Brüder 2009 zur Auflösung von Oasis geführt hatte.

Die schwierige Beziehung der Brüder ist weithin bekannt: Immer wieder standen sie im Zentrum öffentlicher Streitereien und Auseinandersetzungen, oft auch über soziale Medien. Nun sind sie wieder vereint und absolvieren derzeit ihre Comeback-Tournee, die bislang 17 Konzerte umfasste und insgesamt 41 Auftritte vorsieht – darunter zwei Auftritte in der renommierten Wembley-Arena.

In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit Tourbeginn sprach Noel Gallagher in der Drive-Show von talkSPORT über die Wiedervereinigung mit Liam und den Alltag auf der Bühne. Auf die Frage, ob ihn die Tour emotional berühre, antwortete er: «Wir sind nicht solche Typen. Es ist einfach toll, wieder mit Bonehead und Liam zusammen zu sein und wieder zu touren.»

Noel Gallagher ist stolz auf seinen Bruder Liam. Bild: keystone

Über seinen Bruder sagte Noel: «Ich denke, wenn alles vorbei ist, werden wir uns hinsetzen und darüber nachdenken, aber es ist toll, wieder mit Liam in einer Band zu sein. Ich hatte ganz vergessen, wie witzig er ist.» Weiter betonte er: «Liam rockt und ich bin stolz auf ihn».

Nachdem Noel selber 16 Jahre lang Frontmann einer Band war, wisse er, wie schwierig es sei in so grossen Stadien aufzutreten. Er könne das nicht so einfach wie sein Bruder, das liege ihm nicht: «Ich muss sagen, ich schaue ihn an und denke: ‚Gut für dich, Kumpel‘. Er ist einfach unglaublich.»

«Liam rockt und ich bin stolz auf ihn.» Noel Gallagher über seinen Bruder Liam Gallagher

Oasis haben mit ihrer aktuellen Tournee bereits fünf Nächte im Wembley-Stadion sowie fünf weitere ausverkaufte Abende im Heaton Park in Manchester hinter sich gebracht. Insgesamt wurden fast eine Million Tickets verkauft. Die Dimensionen der Tour haben Noel Gallagher nach eigenen Worten «völlig überwältigt».

Liam Gallagher hat sich bis jetzt noch nicht öffentlich über die Tour geäussert. Bild: keystone

«Es ist schwer in Worte zu fassen, jeder Abend ist der erste Abend für das Publikum, also hat jeder die gleiche Energie. Es war wirklich unglaublich, ich bin normalerweise nicht um Worte verlegen, aber im Moment kann ich es wirklich nicht in Worte fassen.»

Über seine eigenen Erwartungen sprach Gallagher offen: «Ich persönlich habe völlig unterschätzt, worauf ich mich da eingelassen habe.» Gerade zu Beginn der Tour habe ihn die Stimmung fast überfordert: «Nach etwa fünf Minuten dachte ich: ‚Können wir einfach zurück in die Garderobe gehen und noch einmal von vorne anfangen?»

Ihre nächsten Shows finden in Kanada statt, wo sie die neueste Etappe ihrer Comeback-Tournee beginnen werden. Die Gallagher-Brüder reisen dann später in diesem Monat und im September in die USA, bevor sie nach Mexiko weiterreisen. Oasis kehren dann für zwei weitere Shows am 27. und 28. September nach Grossbritannien und Wembley zurück. Die Comeback-Tournee endet am 23. November in Brasilien, nachdem sie in Argentinien, Japan, Australien und weiteren Ländern Station gemacht hat.

