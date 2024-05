Es ist nicht alles Lasagna, Baby! Willkommen im ESC-Liveticker

Das Warten hat ein Ende: Heute geht es los mit dem ersten Halbfinale in Malmö. Wir begleiten das Musikspektakel im Liveticker. Für euch und mit euch. Be here, be dear!

Von den fünfzehn Ländern, die heute auf der Bühne ihr Bestes geben, werden es zehn ins Finale schaffen. Los geht es um 21 Uhr. Damit es mehr Spass macht, zählen wir auf eure Inputs: Eure emotionalen und hochqualifizierten Kommentare, Fotos von euch, euren Haustieren und euren Zimmerpflanzen beim Mitfiebern und Mitsingen sind herzlichst willkommen.

Schicke uns deinen Input Zypern eröffnet den Wettstreit! von Simone M. Mit der 17-jährigen Australierin Silia Kapsis. Im schlichten Fitness-Outfit. Irgendwer ist bei ihr ein böser, fieser «Liar». Bild: keystone 21:15 Uhr: von c-bra Nicht mal am ESC kann man die Handys mal in der Hosentasche lassen. Buh! Handyfilmer, buh! Ehmmmm von Anna Böhler Irgendwie hört man sie kaum?????? Ist das Mikrophon zu leise eingestellt? Hallo, Tontechniker???? Wisst ihr über die Regeln Bescheid? von Anna Böhler Obacht: Die sind jedes Jahr wieder ein bisschen anders. Hier gibts sonst noch eine kurze Auffrischung:



https://www.watson.ch/leben/musik/328718000-esc-2024-regeln-des-votings-seine-entstehung-und-alle-wichtigen-fragen Das sind Malin Akerman und Petra Mede von Simone M. Sie haben den allerschönsten schwedischen Akzent in ihrem Englisch, es klingt erdig, es klingt auch ein bisschen nerdig und einfach grundsympathisch. Petra moderiert den ESC schon zum dritten Mal. Bild: keystone 21:11 Uhr: von stookie Welcome back…same procedure as every year my beloved ESC nerds!!!❤️❤️❤️ Auch die Moderatorin ist beliebt von Anna Böhler In der Menge hat es Fans mit Petra-Shirt. Herzig. <3 Sind die Tänzer immer die gleichen? von Anna Böhler Die schwarzen Lederoutfits scheinen sich doch sehr ähnlich zu sein. Eleni aus Zypern ... von Simone M. ... eröffnet die Show mit einer erstaunlichen Haarschüttelchoreografie. Sie wurde 2018 in Lissabon zweite. 2018 war das letzte Jahr, in dem die Schweiz nicht ins Finale kam. Danach kam Luca Hänni und rettet uns. 21:05 Uhr: von ZEUS aKal-El Los gehts! Mit (zu?) viel nackter Haut😅 Shakira, Shakira von Anna Böhler Die Performance erinnerte mich ein bisschen an die kolumbianische Sängerin. Erste Bilder ... von Anna Böhler aus Malmö erscheinen auf dem Bildschirm. UND JETZT GEHT ES SCHON LOS? Ah, das ist bloss das Intro, erklärt Simone dem verdutzten Newsdesk. Baby Lasagna ist ja nicht ... von Simone M. ... der Name eines besonders anmächeligen neuen Fertiggerichts, sonder jener von Nemos grösstem und – seien wir ehrlich – einzigem Konkurrenten. Und es ist als Namen ein Geniestreich: Alle lieben Lasagna. Viele lieben Babies. Das Herzkopfbauch-KIno springt bei «Baby Lasagna» unweigerlich an. Und hier einfach mal Bambie Thug. Aus Irland. von Simone M. Sie verspricht ziemlich viel Darkness. Bild: keystone Für wen seid ihr heute? von Anna Böhler Für Nemo müssen wir uns ja noch bis am Donnerstag gedulden. Für wen fiebert ihr also heute mit? Das hier ist etwas sehr Herziges von Simone M. Nemo kennen wir alle. Also Nemo national, aber auch das Clownfischchen aus «Finding Nemo». Beiden ist das Mann-Frau-Dings komplett egal. Nemo national befindet sich zwischen den Polen und den Nullen und Einsen. Und das Clowfischchen macht, was es will. Es kann aus eigener Kraft das Geschlecht wechseln. Aber seht und staunt selbst! Wir sind ready! von Anna Böhler Nur das SRF scheint noch nicht ganz parat zu sein. Worum geht es genau in der Sendung, die sie gerade zeigen? Guten Abend, good evening, bonsoir, buona sera, und buna saira! von Simone M. Da sind wir wieder und wünschen uns gegenseitig alle eine wundervolle, glitzrige, absurde, einander umarmende, miss- und guttönende Zeit! Und denkt immer daran: Wir lieben euch genau so sehr wie ihr euch selbst, mindestens! Lieber User Calvin, von Simone M. wir machen uns ein ganz klein wenig Sorgen, ob du und deine Haustiere bereits jetzt mit dem guten alten Trinkspiel (ein Shot, wenn sich Fire auf Desire reimt, wenn Feuer auf der Bühne aufflammt, wenn eine Windmaschine windet, wenn ...) begonnen hast. Falls ja: Prosit! Ansonsten: Good to have you here! 20:14 Uhr: von Calvin&Ueli Elisabeth sollt es heissen

Eins ist aber nonbinär und heisst Stefan

Und einer ist SteppHahn, Transhahn.

Der mit dem weissen Köpfchen

🐥🐥🐥🐥🐥 Calvin is in da house! Willkommen! von Calvin&Ueli Ich weiss nicht

Aber kann irgendwer da draussen meine Haustiere toppen. Alle mit Erstnamen Elisab

Und wir sehen uns wieder: Am 9. Mai zum zweiten Halbfinale mit Nemo und am 11. zum Finale – ebenfalls mit Nemo. Spätestens um 21 Uhr im Liveticker.