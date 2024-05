Nemo sing sich am Eurovision Song Contest 2024 in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: keystone

Nur in einem Land ist das Voten für den ESC teurer als in der Schweiz

Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und gestimmt. Der Eurovision Song Contest ist ein riesiger, länderübergreifender Community-Event. Die Stimmen der Fans haben dabei direkten Einfluss auf das Resultat: In den Halbfinals galt seit diesem Jahr nur noch das sogenannte Televoting – also jenes der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Final werden die Hälfte der Punkte durch die Jury vergeben. Erhalten zwei Länder gleich viele Punkte, entscheidet die Publikumsbewertung.

Die Stimmenden vor den Fernsehbildern halten die Entscheidung also tatsächlich in ihren Händen. Doch diese Macht kostet was. Und wie ein Blick in die Zahlen zeigt: Das kostet nicht überall gleich viel. Die grosse Übersicht:

Telefon

Nebulossa vertritt am ESC 2024 Spanien. Der Auftritt war... interessant. Bild: keystone

Am ESC gilt grundsätzlich, dass jede Person nur 20 Stimmen abgeben darf. Wer aus Spanien 20-mal anruft, muss dafür umgerechnet 28 Franken und 40 Rappen hinblättern. 20 Telefon-Stimmen aus Deutschland hingegen kosten nur gerade 2 Franken und 80 Rappen.

Spanien: 1.42 Franken Estland: 1.37 Franken Schweiz: 1.20 Franken Island: 1.20 Franken Zypern: 0.99 Franken Finnland: 0.98 Franken Frankreich: 0.97 Franken Litauen: 0.88 Franken Russland: 0.82 Franken Portugal: 0.73 Franken Lettland: 0.66 Franken Griechenland: 0.64 Franken Irland: 0.60 Franken Rumänien: 0.57 Franken Italien: 0.50 Franken Österreich: 0.49 Franken Kroatien: 0.49 Franken Niederlande: 0.44 Franke Norwegen: 0.41 Franken Schweden: 0.30 Franken Grossbritannien: 0.18 Franken Deutschland: 0.14 Franken

SMS

Hera Bjork trat im ersten Halbfinal für Island an. Ihre Landsleute zahlen für eine SMS-Stimme gleich viel wie Schweizerinnen und Schweizer. Bild: keystone

Beliebt ist auch das Voting per SMS. Hier landet die Schweiz mit 1.20 Franken zusammen mit Island auf dem zweiten Platz. Am teuersten hingegen ist es in Estland. Und das, obwohl hier die Preise auf dieses Jahr von umgerechnet 1.67 auf 1.37 Franken gesenkt wurden.

Estland: 1.37 Franken Schweiz: 1.20 Franken Island: 1.20 Franken Albanien: 1.18 Franken Spanien: 1.07 Franken Zypern: 0.99 Franken Finnland: 0.98 Franken Frankreich: 0.97 Franken Litauen: 0.88 Franken Polen: 0.83 Franken Russland: 0.82 Franken Belgien: 0.74 Franken Malta: 0.69 Franken Griechenland: 0.67 Franken Lettland: 0.66 Franken Irland: 0.59 Franken Rumänien: 0.57 Franken Tschechien: 0.51 Franken Italien: 0.50 Franken Österreich: 0.49 Franken Georgien: 0.48 Franken Kroatien: 0.48 Franken Niederlande: 0.44 Franken Aserbaidschan: 0.43 Franken Norwegen: 0.41 Franken Armenien: 0.35 Franken Serbien: 0.33 Franken Schweden: 0.30 Franken Deutschland: 0.20 Franken Ukraine: 0.18 Franken Grossbritannien: 0.18 Franken Dänemark: 0.13 Franken

Online/App

Estland drückte im zweiten Halbfinal mit Hip-Hop auf die Tube: 5MIINUST und Puuluup am ESC. Bild: keystone

Insgesamt 14 Länder bieten auch eine Online-Lösung an. In der Schweiz kannst du beispielsweise auch per App abstimmen. Das kostet auch hier 1.20 Franken.

Estland: 1.37 Franken Schweiz: 1.20 Franken Spanien: 1.07 Franken Zypern: 0.99 Franken Luxemburg: 0.97 Franken Russland: 0.82 Franken Belgien: 0.74 Franken Lettland: 0.66 Franken Irland: 0.59 Franken Rumänien: 0.57 Franken Tschechien: 0.51 Franken Italien: 0.50 Franken Niederlande: 0.44 Franken Australien: 0.39 Franken

Die günstigsten und teuersten Nationen

Und wie sieht das jetzt insgesamt aus? In der Schweiz ist das Voting mit 1.20 Franken am zweitteuersten. Nur die Esten müssen mit 1.40 Euro mehr hinblättern als wir. Island, das seine Preise auf dieses Jahr nochmals erhöht hat, landet auf dem 3. Platz.

Die Teuersten:

Preis pro Stimme in Franken umgerechnet.

Die Günstigsten:

Preis pro Stimme in Franken umgerechnet.

(leo)