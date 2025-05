ESC-Spiel: Den Badge für den grössten watson-Musikkenner gewinnt ...

ESC

Und der grösste watson-Musikkenner ist …

Les jeux sont faits: Österreich gewinnt mit Countertenor JJ den Eurovision Song Contest. Auch der Austragungsort Basel, die drei Moderatorinnen und die Schweiz machten eine gute Falle – was man vom Publikumsvoting *räusper* etwas weniger sagen kann.

Anyway.

Eine Frage muss noch geklärt werden: Wer hat das alles am besten prognostiziert? Wer kennt sich nicht nur in der Musik, sondern auch der Populärkultur, dem Zeitgeist und den verworrenen Seilschaften der Weltpolitik am besten aus? Und gewinnt damit nicht nur unerträglichen watson-Ruhm, sondern auch einen goldenen, silbernen oder bronzenen Noten-Badge unter dem Usernamen?

Noch einmal zur Erinnerung: Ihr habt das Schlussklassement getippt und dafür Punkte gekriegt. Und zwar nach folgenden Regeln:

5 Punkte gibt es für jedes Land, das du haargenau auf den korrekten Platz getippt hast.

3 Punkte erhältst du für jedes Land, bei dem du dich um einen Platz verschätzt (nach oben und unten) hast.

2 Punkte für jedes Land, bei dem du dich um zwei Plätze verschätzt hast.

1 Punkt für jedes Land, bei dem du dich um drei Plätze verschätzt hast.

Ab einer Differenz von vier Plätzen kriegst du keine Punkte mehr für den Tipp (zero points).

Die höchste erreichte Punktzahl war 48.

Zero points gab es nicht – drei war die geringste erreichte Punktzahl.

So.

Jetzt aber ernst.

Den goldenen Badge und unerträglich viel watson-Fame gewonnen hat damit …

Unser Sieger mit einem Kommentar zu unserem Kolumnisten «Ben» – neu mit Goldbadge. Ein Avatarbild (vielleicht einen vom Generator (wie der Zweitplatzierte)) stünde Bob nach seinem Sieg natürlich nur zu gut.

Wir gratulieren ganz herzlich und verneigen uns tief vor dem watsonweit grössten Musikexperten! Mit 48 Punkten holte Bob mit beachtlichem Abstand den ersten Platz – dies mit nur vier Volltreffern notabene. Damit darf Bob Fugu ein Jahr lang in Sachen Musikkenntnisse und Musikgeschmack nicht mehr widersprochen werden. Obwohl: Widersprechen darf man immer, aber er hat mit dem Badge das ultimative Killer-Gegenargument. Gratulation und ein 1000-faches Hurra!

Den silbernen Badge holt mit 43 Punkten …

Seit heute wissen wir: Wenige sind so superschlau wie Beat_ und besser als er weiss es nur einer. Von dem her: Kritik berechtigt!

Wir gratulieren auch Beat_ mit viel Freude und Ehrfurcht. Auch du bist ein ausgewiesener Musikexperte und musst ausser von Bob Fugu keinen Widerspruch mehr dulden.

Bronze geht an …

Gratulation auch unseren Drittplatzierten!

Wir verneigen uns ebenfalls, lieber Carl-Philipp Frank (CPF). CPF ist watson-Mitarbeiter, intern auch gerne Panzerkarl genannt. Auch dein Wort soll in Sachen Musik im nächsten Jahr (fast schon) Gesetz sein. Es wird uns allen schwerfallen, dich als grössten watson-Musikexperten zu akzeptieren. Aber so ist nun mal das Spiel. Mit derselben Punktzahl wie Carl (aber weniger Volltreffern) kriegt auch Djemba-Djemba einen bronzenen Badge. Wir gratulieren ebenfalls herzlich!

Unser Dank gilt natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die trotz unseres nicht ganz ausgereiften Tools mitgemacht haben. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um im nächsten Jahr ein besseres und einfacheres am Start zu haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung in Wien wieder! Und zum Schluss nun noch die gesamte Rangliste.



