ESC

Rückzug aus ESC-Welt: Conchita Wurst in Wien nicht mit dabei

Mehr «Leben»

ESC-Ikone Conchita Wurst will künftig nicht mehr an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest teilnehmen.

Conchita Wurst gewann den ESC im Jahr 2014. Bild: keystone

Das kündigte Tom Neuwirth, der Österreichischer hinter der Kunstfigur Conchita, vier Monate vor dem 70. ESC in Wien auf Instagram an. Es handele sich um eine persönliche Entscheidung, erklärte der 37-Jährige.

«Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen», hiess es in der Mitteilung. Der Song Contest habe sein Leben als «Bühne, Zuhause, Sprungbrett» geprägt, so Neuwirth.

Vom Eurovision-Sieg zur vielbeschäftigten ESC-Figur

Mit langen Haaren, Bart und langem Kleid hatte Conchita Wurst den ESC 2014 in Kopenhagen mit dem Song «Rise Like a Phoenix» gewonnen. Auch danach war Conchita bei weiteren Ausgaben des Wettbewerbs und bei Veranstaltungen rund um den ESC-Zirkus aufgetreten. So war Wurst Jurymitglied der Vorauswahl-Show «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?».

Der ESC-Verantwortliche des österreichischen Gastgeber-Senders ORF, Michael Krön, hatte im vergangenen August in einem Interview der Nachrichtenagentur APA die Hoffnung geäussert, dass Conchita Wurst im Mai auch Teil der ESC-Jubiläumsshow in Wien sein werde. (sda/dpa)