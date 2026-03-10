sonnig
Arnold Schwarzenegger dreht «Conan der Barbar»-Film

10.03.2026

Arnold Schwarzenegger will erneut in seine Klassiker-Rolle Conan der Barbar schlüpfen. Der neue Film soll «King Conan» heissen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

epa12417221 US actor Arnold Schwarzenegger speaks at a press conference in Vatican City, Vatican, 30 September 2025, to present the upcoming international conference &#039;Raising Hope for Climate Jus ...
Arnold Schwarzenegger ist bald in einem neuen Film zu sehen.Bild: keystone

Bekannt gab der 78-Jährige die Nachricht selbst auf dem Arnold Sports Festival in Columbus. Regie führt Christopher McQuarrie, der mehrere «Mission: Impossible»-Teile verfilmte. McQuarrie schreibt ausserdem das Drehbuch.

Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger den Berichten zufolge über «King Conan»: «Es ist eine grossartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird.» Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum «Predator»-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von «Phantom-Kommando» erhalten.

Der ehemalige Bodybuilder drehte «Conan der Barbar», «Conan der Zerstörer», «Predator» und «Phantom-Kommando» in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur von Kalifornien. (dab/sda/dpa)

