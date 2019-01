Leben

Facebook

Der niedlichste Hund der Welt ist gestorben



Bild: screenshot facebook/boo

Der niedlichste Hund der Welt ist gestorben – der Grund ist 😢😭

Der über Facebook zum vermutlich niedlichsten Hund der Welt aufgestiegene Zwergspitz Boo ist jetzt nach Medienberichten an gebrochenem Herzen gestorben. Das teilten die in den USA lebenden Besitzer am Samstag auf der eigenen Facebook-Seite des kleinen Hundes mit.

Boo sei jetzt im Alter von zwölf Jahren gestorben, knapp ein Jahr nach dem Tod seines besten (Hunde-)Freundes Buddy. «Mit tiefster Trauer möchte ich mitteilen, dass Boo heute Morgen entschlafen ist und uns verlassen hat, um zu seinem besten Freund Buddy zu gehen», schrieb die trauernde Familie.

Nach Buddys Tod im Vorjahr seien bei Boo Herzprobleme aufgetreten. «Wir glauben, dass sein Herz brach, als Buddy von uns ging.»

Der kleine Pomeranian Boo hat seine Fans seit 2009 auf einer eigenen Seite im sozialen Netzwerk mit immer neuen Fotos begeistert. Zuletzt hatte er über 16 Millionen Follower. (sda/dpa)

Entlaufener Husky ist wieder zu Hause: Video: watson/nico franzoni

Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren

Abonniere unseren Newsletter