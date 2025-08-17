In der neuen Netflix-Doku werden schockierende Details aufgedeckt. Bild: netflix

Diese Netflix-Doku soll die grösste Abnehm-Show der Welt entlarven

«The Biggest Loser» folgt der Vorlage des US-amerikanischen Originals und zählt hierzulande bereits 13 Staffeln. Netflix liefert nun jedoch eine Enthüllungsdoku, die die Schattenseiten des Formats aufdecken soll.

Michelle Nuhn / watson.de

Überwältigende Abnehmerfolge, völlig neue Lebensweisen und die Extraportion Motivation für alle, die selbst versuchen, den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden: Eigentlich sollte es das sein, was «The Biggest Loser» ausmacht. Jedoch steht die Show bereits seit Jahren in der öffentlichen Kritik – auch in Deutschland.

Seit 2009 gibt es die Sendung hierzulande, wenngleich sie inzwischen «Leben leicht gemacht gemacht – The Biggest Loser» heisst. Insgesamt wurden 13 Staffeln produziert von dem Format, das aus den USA stammt.

Netflix bringt Enthüllungsdoku zu weltweit grösster Abnehm-Show

Nun gerät das Reality-Format wieder in den Fokus. So geht Netflix am 15. August mit einer neuen Enthüllungsdoku an den Start, in der die Sendung in den Fokus gerät.

«Fit for TV: The Reality of The Biggest Loser» blickt in drei Teilen hinter die vermeintlich glänzende Fassade der Show und beleuchtet dabei auch die schockierenden Abgründe, die dem Publikum üblicherweise verwehrt bleiben. In der offiziellen Beschreibung teilt Netflix mit:



«Dabei werden sowohl die guten als auch die schlechten und komplexen Seiten beleuchtet.»

Interviews mit ehemaligen Teilnehmenden, Trainern, den Produzenten und medizinischen Fachleuten geben nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen, sondern auch das Leben nach der Show.

«The Biggest Loser» geriet schon in der Vergangenheit in die Kritik

Zuletzt packte eine Ex-Kandidatin des deutschen Ablegers über die Schattenseiten von «The Biggest Loser» aus. Chanté Jackson soll während des Drehs unter gesundheitliche Beschwerden und Schlafmangel gelitten haben.

In der Show thematisierte man das jedoch nicht, erzählte sie «Bild». Stattdessen habe man sie «als faul dargestellt, weil ich so müde war. Die Krankheit wurde komplett herausgeschnitten».

Auch das «Ärzteblatt» kritisierte bereits 2009 das Konzept der Show, bezeichnete die Produktion als «unwürdiges Spektakel».

Während man in Deutschland 2022 versuchte, der umstrittenen Show mit einem abgewandelten Namen einen neuen Anstrich zu verpassen, ist sie in den USA längst ausgestorben. Nach einem gefloppten Neustart im Jahr 2020 endete die Show schliesslich nach insgesamt 18 Staffeln.

