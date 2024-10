«Harry Potter» kommt 2026 als Serie. Bild: warner bros.

Wie wird die neue «Harry Potter»-Serie richtig gut? Wir hätten ein paar Ideen

Potterheads, versammelt euch! Was soll die neue «Harry Potter»-Serie besser machen, als die Filme? Hier kommen unsere Vorschläge.

Mehr «Leben»

Für 2026 ist eine neue «Harry Potter»-Serie angekündigt. Momentan laufen in England und Irland die Castings für die Hauptrollen. Die Serie hat grosses Potenzial, um an den Erfolg der Bücher und Filme anzuknüpfen, denn auch nach so vielen Jahren ist die HP-Fangemeinde immer noch sehr gross und aktiv.

Die Produzenten haben nun die Chance, die «Fehler» aus den Filmen zu beheben und noch genauer auf die Bücher einzugehen. Laut ersten Berichten soll eine Staffel jeweils ein Buch abdecken.

Seit bekannt ist, dass diese Neuverfilmung in Produktion ist, diskutieren Fans, was Warner Bros. im Vergleich zu den Filmen anders, respektive besser machen sollte. Auch wir haben einige Ideen dazu.

Ginny braucht eine Persönlichkeit ...

«Ginny braucht ... nun ja: einen Charakter.» Sabeth Vela

In den Büchern zeigt sich Ginny als intelligent, witzig und stark – in den Filmen werden diese Eigenschaften jedoch völlig ignoriert. Sie wird sehr eindimensional dargestellt und trägt nur wenig zur Handlung bei. Es scheint, als bestehe Ginnys einziger Zweck darin, Harrys Freundin zu sein.

Bild: warner bros.

... und Chemie mit Harry

Und diese Romanze ist leider nicht besonders überzeugend. Ihre Interaktionen sind oft unangenehm anzusehen und wirken sehr unnatürlich.

«Die beiden waren das schlimmste Paar in den Filmen.» Sabeth Vela

Bild: warner bros.

Besser geschriebene Charaktere

«Dass ein Film Abstriche machen muss, ist klar. Aber bei einer Serie hast du ähnlich viel Zeit, Charaktere auszuarbeiten wie in einem Buch. Lasst Ron aktiver Teil des Trios sein, mit seinem Wissen über die Zauberer-Welt. Gebt Ginny überhaupt einen Charakter. Lasst uns Percy hassen und dann wieder lieben.» Adrian Bürgler

Ron sollte mehr Screenzeit bekommen. Bild: slashfilm.com

Die Darsteller müssen auf ganzer Linie überzeugen

«Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Hauptrollen müssen super überzeugend sein. Sie werden es, meiner Meinung nach, sehr schwer haben, die mit den Protagonisten verknüpften Schauspieler aus den Köpfen der Zuschauer zu verbannen.» Andrea Hässig

Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe werden in unseren Köpfen immer Hermione, Ron und Harry sein. Bild: imago images

Bessere Duelle

«Es ist ja verdammt noch mal Magie und nicht einfach ein gegenseitiges Lichtblitze-an-den-Kopf-werfen. In den Filmen wurde das einmal gut umgesetzt: ‹Orden des Phönix›, Dumbledore gegen Voldemort. So spektakulär sollte Magie doch eigentlich immer sein.» Adrian Bürgler

So sollten Magie-Duelle immer aussehen in «Harry Potter»:

Peeves muss vorkommen

Peeves ist ein Poltergeist, der in Hogwarts so viel Chaos verbreitet, wie er nur kann. Für die Filme wurden tatsächlich Szenen mit Peeves gedreht, diese schafften es jedoch nicht in den Film.

«Wenn Peeves nicht dabei ist, schau ich nicht.» Sabeth Vela

Der Poltergeist wird in den Büchern wie folgt beschrieben: ein kleiner Mann mit einem heimtückischen Gesicht. Er trägt einen glockenförmigen Hut und eine orangefarbene Fliege. Als Geist kann er sich unsichtbar machen, schweben und an jedem beliebigen Ort in Hogwarts auftauchen.

Im Computerspiel «Hogwarts Legacy» kommt Peeves vor. Bild: warner bros.

Die Rumtreiber müssen jung sein

«Die Charaktere der Rumtreiber sollten tatsächlich jung sein.» Sabeth Vela

Remus Lupin und Sirius Black (auch als Rumtreiber bekannt) sowie Severus Snape sind gleich alt wie Harrys Eltern. Diese starben in ihren 20ern, deshalb sollten Snape, Lupin und Black in den Filmen in ihren 30ern sein – was sie ganz klar nicht sind. Ob diese Charaktere in der Serie wieder verjüngt werden?

Diese Männer sollten eigentlich in ihren 30ern sein: Severus Snape, Sirius Black und Remus Lupin. Bild: warner bros.

Harrys Augenfarbe

«Harrys Augen sollten tatsächlich die Farbe wie die seiner Mutter haben, wenn die schon die ganze Zeit darüber reden.» Sabeth Vela

Daniel Radcliffes blaue Augenfarbe wurde in den Filmen beibehalten, obwohl sie in den Büchern grün sind. Dies, weil Radcliffe die farbigen Kontaktlinsen nicht vertrug und deshalb beschlossen wurde, darauf zu verzichten.

Gebt Harry grüne Augen! Bild: warner bros.

Den Büchern treu bleiben

«Sie sollen sich um Himmels willen Zeit damit lassen. Der grösste Fehler der Filme war, dass die Story durch sieben Teile gepeitscht und wichtige Handlungsstränge komplett ignoriert wurden. Als jemand, der zuerst die Filme sah, hinterliess dies zumeist nur Verwirrung. Erst nach dem nachträglichen Lesen der Bücher macht die Handlung ab Film vier überhaupt Sinn. Das ist ärgerlich. Zeigt doch bitte die ganze Geschichte.» Leo Helfenberger

Ab «Harry Potter und der Feuerkelch» ergibt es Sinn, vorher das Buch zu lesen. Bild: warner bros.

Hermine soll nicht nur brave Streberin sein...

... sondern die Rebellin, die sie auch in den Büchern ist. Eine, die eine unliebsame Journalistin erpresst und sich gegen die Versklavung von Hauselfen einsetzt. Aylin Erol

Im Buch hat es Hermine Granger faustdick hinter den Ohren. Bild: Warner Bros.

