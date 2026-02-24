«Breaking Bad» vs. «A Knight of the Seven Kingdoms» – Fans bekriegen sich aktuell um die Krone für die beste Serie. Bild: amc/hbo

«Breaking Bad»-Fans wollen Erfolg nicht teilen und Review-bomben andere Serie

Mega-Fans von «Breaking Bad» können es ums Verrecken nicht verkraften, wenn andere Serien gut bewertet werden, und tun alles dafür, andere schlechter dastehen zu lassen.

Mehr «Leben»

«Breaking Bad» gilt als die bestbewertete Serie aller Zeiten. Und damit das auch ja so bleibt, sorgen die Fans höchstpersönlich dafür – dafür scheuen sie keine Mühe.

Aber fangen wir von vorne an: Im November 2014 erschien die fünfte Staffel von «Breaking Bad». Die 14. Folge mit dem Titel «Ozymandias» kletterte bei IMDb an die Spitze der Rangliste der bestbewerteten Episoden. Zwölf Jahre lang verteidigte sie ihren Platz – bis «Breaking Bad»-Fans letzte Woche einen Streit mit «Game of Thrones»-Fans starteten.

Staffel 5, Folge 14: «Ozymandias» war über ein Jahrzehnt die bestbewertete TV-Folge. Bild: amc

Denn seit einigen Wochen erscheint auf HBO wöchentlich eine Folge des neuen «Game of Thrones»-Spinoffs «A Knight of the Seven Kingdoms». Anfangs fielen die Reviews eher durchmischt aus, wurden aber mit jeder Folge besser. Die fünfte Folge, die am 16. Februar erschien, war sogar so gut, dass sie auf IMDb ebenfalls die Maximalwertung erreichte. Also 10 von 10 Sternen.

Als die «Breaking Bad»-Fans davon erfuhren, waren sie alles andere als erfreut darüber, dass ihre Lieblingsserie von einer anderen «bedroht» wird, und begannen, zu Tausenden 1-Stern-Reviews zu vergeben. Review Bombing nennt man das: Die kollektive Mobilisation, einem Film oder einer Serie gezielt schlechte Bewertungen zu verpassen – ungeachtet dessen, ob der Film oder die Serie überhaupt gesehen wurde.

Bei vielen negativen Bewertungen zu «A Knight of the Seven Kingdoms» steht «Für Heisenberg» – eine Anspielung auf den Drogenboss Walter White.

Die fünfte Staffel von «A Knight of the Seven Kingdoms» machte «Breaking Bad» Konkurrenz – das passte den Fans gar nicht. Bild: hbo

Doch die Fans von «A Knight of the Seven Kingdoms» lassen diesen Angriff nicht auf sich sitzen und schlagen zurück. Deshalb hat die Folge von «Breaking Bad» aktuell keine perfekte Bewertung mehr und ist mit aktuell 9,6 Sternen im Ranking der «besten Episoden aller Zeiten» von Platz 1 aus den Top 100 gefallen.

Das ist die aktuelle Rangordnung der besten Episoden auf IMDb:

«Everyone's Waiting» von «Six Feet Under» (9,9 Sterne) «The View from Halfway Down» von «BoJack Horseman» (9,9 Sterne) «End of the Pologue» von «Vinland Saga» (9,9 Sterne) «Sozin's Comet, Part 4: Avatar Aang» von «Avatar» (9,9 Sterne) «Plan and Execution» von «Better Call Saul» (9,9 Sterne) «Re;» von «Code Geass: Lelouch of the Rebellion» (9,9 Sterne) «Face Off» von «Breaking Bad» (9,9 Sterne) «The Rains of Castamere» von «Game of Thrones» (9,9 Sterne) «Felina» von «Breaking Bad» (9,9 Sterne) «Anger x and x Light» von «Hunter x Hunter» (9,9 Sterne)

Es ist nicht das erste Mal, dass «Breaking Bad»-Fans eine andere Serie Review-bomben. Bereits im Dezember haben sie das mit «Heated Rivalry» gemacht. Die kanadische Serie über zwei schwule Eishockeyspieler erhielt von Kritikern und Fans gleichermassen Bestnoten online, und die fünfte Folge zog auf IMDb mit «Breaking Bad» gleich. Doch sobald die Fanboys davon erfuhren, sorgten sie für eine schlechtere Bewertung, indem sie zu Tausenden 1-Stern-Reviews vergaben.

(cmu)

Mehr zum Thema: