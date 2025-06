«Wednesday», «Squid Game», «Stranger Things» – die grössten Netflix-Hits kriegen dieses Jahr eine Fortsetzung. Bild: netflix

Lady Gaga in «Wednesday», neuer Film mit Damon und Affleck – die neusten Netflix-News

Am Wochenende veranstaltete Netflix den jährlichen Fan-Event TUDUM, wo der Streaming-Riese seine aktuellen Film- und Serien-News vorstellt. Dieses Jahr stand bei dem Livestream unter anderem Lady Gaga auf der Bühne und verriet mehr über ihre Rolle in der zweiten Staffel «Wednesday».

Hier findest du alle News im Überblick:

«Stranger Things» endet am 1. Januar 2026

Netflix teilt die fünfte und letzte Staffel von «Stranger Things» in drei Teile auf: Volume 1 wird am 27. November, Volume 2 am 26. Dezember und das Finale am 1. Januar (2026) veröffentlicht. In der Schweiz erscheinen die neuen Folgen jeweils um 2 Uhr morgens.

Die finale Staffel spielt im Herbst 1987 und «unsere Helden haben ein gemeinsames Ziel: Vecna zu finden und zu töten», heisst es in der offiziellen Beschreibung. Es kommt hinzu, dass «die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven intensiviert hat, so dass sie gezwungen ist, sich wieder zu verstecken.» Die letzte Schlacht steht bevor, «und mit ihr eine Dunkelheit, die mächtiger und tödlicher ist als alles, was sie bisher erlebt haben».

Die ersten sechs Minuten von «Wednesday»

Am 6. August kehrt Jenna Ortega als Wednesday Addams zurück. Über die Sommerferien hat Wednesday an ihren übernatürlichen Fähigkeiten gearbeitet, die sie nun nutzt, um einem Serienmörder auf die Schliche zu kommen. Ebenfalls dabei ist Lady Gaga. Sie spielt eine legendäre Lehrerin am Nevermore-Internat, wo seit neustem auch Pugsley Addams zur Schule geht.

Trailer für «Squid Game»

Am 27. Juni geht «Squid Game» mit der dritten Staffel zu Ende. «Die neue Staffel wird sich darauf konzentrieren, was Gi-hun tun kann und tun wird, nachdem alle seine Bemühungen gescheitert sind», so Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk. «Er ist völlig verzweifelt, nachdem er alles verloren hat und alle seine Bemühungen vergeblich waren.»

Veröffentlichungsdatum von «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»

Der Teaser für Rian Johnsons «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» verrät nicht nur erste Details über Benoit Blancs neuestes Abenteuer, sondern auch, dass es am 12. Dezember erscheinen wird.

Viel ist bislang nicht bekannt, es soll aber Blancs «bisher gefährlichster Fall» werden. Daniel Craig, der wieder Blanc darstellt, wird von Josh O'Connor, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington und Andrew Scott unterstützt.

Trailer für «Happy Gilmore 2»

Vor bald 30 Jahren kam «Happy Gilmore» heraus, am 25. Juli geht es mit der Fortsetzung weiter. Adam Sandler nimmt seine Rolle als Golfer wieder auf und nimmt erneut an einem Turnier teil. Besonders spannend: Etliche Profi-Golfer werden im Film einen Gastauftritt haben.

Teaser für «Guillermo del Toro's Frankenstein»

Regisseur Guillermo del Toro, der bekannt für seine Fantasy-Welten ist, verfilmt als nächstes «Frankenstein», basierend auf dem gleichnamigen Klassiker von Mary Shelley. Oscar Isaac übernimmt die Rolle von Dr. Victor Frankenstein, Jacob Elordi schlüpft in die Rolle des Monsters, während Mia Goth Elizabeth und Christoph Waltz Harlander verkörpern. Der Horror-Streifen kommt diesen November auf Netflix.

«One Piece» stellt Tony Tony Chopper vor

Der neueste Trailer für die zweite Staffel des Animes «One Piece» ist da und gibt uns einen ersten Blick auf Tony Tony Chopper, der von Mikaela Hoover gesprochen wird.

Chopper ist ein blauäugiger Rentier-Jungen-Hybrid, der verschiedene Krankheiten behandeln kann und um die Welt reisen will, um alle zu heilen.

Die neue Staffel erscheint 2026.

Neuer Film mit Matt Damon und Ben Affleck

Matt Damon und Ben Affleck arbeiten erneut zusammen, dieses Mal für einen Netflix-Film namens «The Rip». Sie sind Polizisten aus Miami, die in einem verlassenen Versteck Millionen von Dollar entdecken. Die Geschichte wurde von der persönlichen Erfahrung eines Freundes des Regisseurs Joe Carnahan inspiriert. Veröffentlichungsdatum ist der 16. Januar 2026.

Bild: CLAIRE FOLGER/NETFLIX

(cmu)

