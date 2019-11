Videos

Spass

Hausschuhe im Büro: Warum das für den Chef gar nicht geht



Chefsache

«Der Inbegriff von White-Trash» – das hält der Chef von Hausschuhen im Büro

Diese Woche wird der Chef richtig hart auf die Probe gestellt. In seinem ach so geliebten «Workplace Environment» gibt es Angestellte, die sich so wohl fühlen, dass sie sogar in Hausschuhen zur Arbeit kommen und «Office-Home» betreiben. Für denn Chef ein absolutes No-Go!

Deshalb hasst der Chef Hausschuhe im Büro Video: watson/bunni kuhn, maurice thiriet, nico franzoni

