Seit 2021 wird nach einem Nachfolger für Daniel Craig gesucht. Dieser war 38, als er den Agenten zum ersten Mal spielte. Auch der neue Bond soll in seinen 30ern sein. Bild: columbia pictures

«Sie sind alle zu alt» – James-Bond-Regisseur spricht über den neuen 007

Der Schauspieler, der die Rolle des charmanten Spions 007 übernehmen wird, muss in seinen 30ern sein – das verrät der «Casino Royale»-Regisseur. Somit eliminiert er viele Fan-Favoriten.

Seit bekannt wurde, dass «No Time To Die» Daniel Craigs letzter «James Bond»-Film sein würde, wird immer wieder diskutiert, welcher Schauspieler in seine Fussstapfen tritt. Etliche Namen wie Henry Cavill, Aaron-Taylor Johnson, Paul Mescal und Idris Elba kommen immer wieder auf.

Doch die Suche ist bisher erfolglos. Viele der Fan-Favoriten sind zu alt, verrät der Regisseur Martin Campbell in einem Interview mit dem Branchenmagazin «Screenrant». Campbell führte bei «GoldenEye» und «Casino Royale» Regie – und weiss also, worauf es ankommt.

«Sie sind alle zu alt. Man muss sich im Klaren sein, dass derjenige, der Bond spielt, für fünf Filme unter Vertrag genommen wird. Daher muss diese Person in ihren 30ern (35, 36) sein.» Martin Campbell

Dieser Parameter schliesst somit eine der beliebtesten Fanbesetzungen von James Bond aus: Henry Cavill. Cavill wird dieses Jahr nicht nur 42 Jahre alt, sondern hat auch schon einmal für die Rolle vorgesprochen. Erst kürzlich wurde ein Video von seinem Vorsprechen geleaked. Er hätte beinahe die Rolle bekommen, schliesslich ging sie aber an Craig.

Auch weitere Favoriten wie Idris Elba (52), Tom Hardy (47), Cillian Murphy (48), Andrew Garfield (41), James Norton (39) und Theo James (40) fallen daher weg. Norton war vor zwei Jahren der Favorit bei den Wettbüros.

Wer kommt noch in Frage?

Campbells Aussage eliminiert nicht nur ältere Kandidaten, sondern auch Tom Holland und momentaner Hollywood-Heartthrob Paul Mescal. Beide sind Ende 20 und damit zu wohl jung. Das unterstreicht auch die Aussage von Bon-Produzent Michael G. Wilson: «Man darf nicht vergessen, dass Bond bereits ein Veteran ist. Er hat schon einige Erfahrung, hat Kriege mitgemacht».

Einer der Top-Favoriten ist nach wie vor Aaron Taylor-Johnson und mit 34 Jahren im perfekten Alter. Vergangenes Jahr berichtete die britische Boulevard-Zeitung «The Sun» sogar, dass die Bond-Produzenten Taylor-Johnson einen Vertrag vorgelegt haben.

Dies stellte sich allerdings nur als heisse Luft heraus. Bis heute wurde noch keinem Schauspieler die Rolle offeriert.

Der neueste Name im Ring ist Stuart Martin. Der 39-jährige Schotte spielte in «Army of Thieves», «Rebel Moon» und «Miss Scarlet and The Duke».

Stuart Martin an der Premiere von «Rebel Moon». Bild: imago images

Wer wäre denn neben Taylor-Johnson und Martin sonst noch im Rennen? Folgende britische Schauspieler sind alle Mitte 30 und gehören momentan zu den Favoriten:

Aaron Taylor-Johnson

Jonathan Bailey

Regé-Jean Page

Josh O’Connor

Paapa Essiedu

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Newcomer gecastet wird und nicht etwa ein Star wie Jonathan Bailey oder Regé-Jean Page, ist allerdings ebenfalls sehr hoch.

