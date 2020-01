Leben

Disney produziert Fantasy-Serie von «Star Wars»-Schöpfer George Lucas



Bild: Disney

Wohl kaum ein Genre ist momentan so angesagt wie Fantasy. Seit «Game of Thrones» investieren die Streaming-Dienste unglaubliche Summen in die Produktion von Fantasy-Serien, in der Hoffnung, den nächsten Megahit zu landen.

Während Netflix mit «The Witcher» und HBO mit «His Dark Materials» schon vorgelegt haben, dreht Amazon gerade für über 250 Millionen «Der Herr der Ringe» und «Das Rad der Zeit». Nun hat auch Disney die Produktion einer Big-Budget-Fantasy-Serie bekannt gegeben, mit der man der Konkurrenz Marktanteile wegschnappen möchte.

Die Serie basiert auf dem Kultfilm «Willow» von 1988, der wiederum auf einer Idee von «Star Wars»-Schöpfer George Lucas basierte. Der Film fand damals trotz toller, praktischer Effekte beim Kinopublikum keinen Anklang und floppte. Erst später entwickelte sich «Willow» zum Kultfilm.

Autor von «Star Wars»-Film schreibt Drehbuch

Lucas, der eigentlich Material für mehrere Filme gehabt hätte, führte die Geschichte in Buchform weiter. So erschienen zwischen 1995 und 2000 drei Romane, die Lucas zusammen mit Comicautor Chris Claremont schrieb. Die Serie soll nun als Fortsetzung zum Original dienen.

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Rund um die Produktion ist noch nicht viel bekannt, ausser, dass die Arbeiten am Drehbuch bereits gestartet sind. Für das Script ist Jon Kasdan verantwortlich, der zuletzt das Drehbuch für «Solo: A Star Wars Story» geschrieben hatte.

George Lucas dürfte über diese Entwicklung hoch erfreut sein. Er hatte bereits 2005 den Wunsch geäussert, eine Fortsetzung zu «Willow» zu sehen. Lucas selbst wird aber höchstwahrscheinlich, wie schon beim Film, nicht auf dem Regiestuhl sitzen. Stattdessen dürfte Ron Howard, der das Original umgesetzt hat, in das Projekt involviert sein.

Bild: Disney

«Willow» dreht sich um den Zwerg und Bauer Willow Ufgood, dessen Traum es ist, eines Tages ein grosser Zauberer zu werden. Durch einen unglücklichen Zufall wird Willow in ein Abenteuer verstrickt und zum Helden wider willen. (pls)

