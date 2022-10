Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden.bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die « Frauenberatung sexuelle Gewalt » . Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es die Stelle « Castagna ». Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden.

Über ihre Vergangenheit spricht Knoll heute auch in sozialen Medien. So habe sie schon viele Opfer sexueller Gewalt ermutigen können, ihr Schweigen zu brechen, wie sie der Times kürzlich berichtete. Diese Überwindung sei die Heilung gewesen, nach der sie jahrelang gestrebt habe.

Mit 31 übertraf sie sich dann selbst. Ihr Roman wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Und sie machte mit ihrer Enthüllung – noch vor der grossen #MeToo-Bewegung, die erst durch den Weinstein-Skandal so richtig ins Rollen kam – öffentlich auf das Thema sexuelle Gewalt aufmerksam.

«Ani ist 28 in dem Buch. Ich war 28, als ich das Buch schrieb. Wie Ani wuchs ich in einem Vorort auf und besuchte eine kleine private Highschool, wo ich (...) ein bisschen eine Aussenseiterin war. Als Erwachsene schreibt Ani über Sex für ‹The Women's Magazine›. Die ersten fünf Jahre meiner Karriere war ich Redakteurin bei ‹Cosmopolitan›.»

In «Triangle of Sadness» werden Influencer und Reiche schlimm gequält

Kenny Härz! So. Spielt. Man. Nicht. Mit. Gefühlen!!! #JusticeForLEA

In Runde 6 entpuppt sich der Bachelor als wahrer Schuft. Das hätten wir dem sonst so sanften Architekturstudenten und Pancakes-Bäcker echt nicht zugetraut.

Yo! Was geht ab? Ich schwöre, Folge 6 von «Ich habe heute keine Rose für dich, finde dich aber eine megatolle Frau mit einem megatollen Charakter und werde dich mega vermissen» ist derart langweilig, dass mir in der Hälfte Folgendes geschah: Ich hatte vergessen, wie der Mann heisst. Also der Bachelor. Ich rätselte: Rafael? Vujo? Kermit? Egal? Ich kam nicht drauf. Ich googelte ihn. Ach so, Kenny!