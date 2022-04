Erste Bilder und den Titel-Bekanntgabe für «Avatar 2»

Bild: 20thCentury Fox/ Disney

«Avatar 2» kommt bald ins Kino – hier ein paar Details und die ersten Bilder

2009 kam «Avatar – Aufbruch nach Pandora» in die Kinos und wurde mit 2,8 Milliarden Dollar Einnahmen zum umsatzstärksten Film der Geschichte. Ursprünglich war die Fortsetzung für 2014 geplant, doch Fans mussten geduldig sein. Es sollte noch acht weitere Jahre dauern, bis der Sci-Fi-Epos in die Kinos kommt.

Ende dieses Jahres ist es so weit und «Avatar: The Way of Water» wird endlich veröffentlicht. Nachdem die meisten feindlich gesinnten Menschen im ersten Film aus Pandora vertrieben wurden, leben die Ureinwohner – die Na’vi – in Frieden. Jake Sully ist einer von ihnen geworden und lebt mit Neytiri und ihren gemeinsamen Kindern. Der Film erzählt vom Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

An der CinemaCon in Las Vegas wurde Besuchenden ein einminütiger Clip gezeigt. Das Filmmaterial zeigte den einheimischen Stamm der Na'vi in Interaktion mit verschiedenen Spezies wie Walen und Pelikanen. Ein Grossteil des Filmes wird in den Unterwasserriffen von Pandora spielen. Zuschauende lernen einen neuen Volksstamm kennen: die Riffbewohner Metkayina.

Im gezeigten Clip sagt Jake Sully (gespielt von Sam Worthington) zu Neytiri (gespielt von Zoe Saldana) : «Ich weiss eines. Wo auch immer wir hingehen, diese Familie ist unsere Festung».

In den Hauptrollen spielen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet.

James Cameron führte Regie und produzierte gemeinsam mit Jon Landau.

Bilder:

1 / 12 Bilder zu «Avatar 2: The Way of Water» quelle: disney

Der Trailer wird ab nächster Woche exklusiv in Kinos beim Marvel-Film «Doctor Strange in The Multiverse of Madness» gezeigt.

«Avatar: The Way of Water» kommt am 14. Dezember 2022 in die Schweizer Kinos. Aber auch für die nächsten drei Teile gibt es bereits Pläne. Der dritte Teil ist für 2024 vorgesehen, der vierte für 2026 und Avatar 5 soll 2028 veröffentlicht werden.

Ausserdem wird «Avatar – Aufbruch nach Pandora» am 23. September erneut in den Kinos gezeigt, bevor dann im Dezember die Fortsetzung startet.

(cmu)