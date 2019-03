Leben

Film

9 Filmklassiker, die man gesehen haben muss – und du streamen kannst



9 Filmklassiker, die du jetzt auf Netflix und Co. streamen kannst Bild: Paramount

Irgendjemand hat mir gesagt, dass das Wochenende wettermässig nicht sehr berauschend wird. Klar, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Trotzdem dachte ich mir, dass das doch eine gute Gelegenheit wäre, wieder einmal einen richtig guten Filmklassiker zu gucken.

Und da ihr womöglich mit dem gleichen Gedanken spielt, habe ich euch neun Filmklassiker aufgelistet, auf die ich gerade Bock habe. Einzige Einschränkung: Die Filme müssen via Flatrate-Streaming-Abo verfügbar sein. (Darum ist «Spiel mir das Lied vom Tod» leider nicht in dieser Liste).

PS: Schauen werde ich natürlich nur einen davon.

Back to the Future Zurück in die Zukunft Bild: United International Pictures GmbH Zurück in die Zukunft - Bild 17 von 17

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

Laufzeit: 111 einfach geile Minuten



Der beste Freund von Teenager Marty McFly ist der exzentrische Doc Brown. Als der Wissenschaftler eine Zeitmaschine in Form eines Autos erfindet, reist Marty damit in die 50er-Jahre – mit unschönen Nebeneffekten.

Was soll ich sagen? Ich schau mir diesen Film nur schon wegen Michael J. Fox' Performance von «Johnny B. Good» gerne an. Einfach wundervoll.

Go Johnny go! Video: YouTube/Movieclips

The Fly Die Fliege Bild: 20th Century Fox

Verfügbar bei: Netflix

Laufzeit: 95 sehr gruslige Minuten



Der Wissenschaftler Seth Brundle testet seine Teleportationsapparatur im Selbstversuch. Dummerweise gerät beim Vorgang eine Fliege in die Apparatur und so wird seine DNA mit dem Erbgut des Insekts vermischt. Schon bald stellt Seth erste, seltsame Veränderungen an sich fest.

Ein Film aus den 80er-Jahren mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle. Ein Schauspieler, den ich wirklich mag. Aber vor allem finde ich es immer noch faszinierend, wie sehr mich «Die Fliege» auch heutzutage zu gruseln vermag. Die Spezialeffekte der Maskenbildner sind einfach immer noch supergruselig, und ich weiss grad noch nicht, ob ich mir den Film alleine im Dunkeln ansehen werde.

Memento Memento Bild: BVI/Helkon

Verfügbar bei: Netflix, Swisscom TV

Laufzeit: 113 what-the-fuck-Minuten



Leonard hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren, als er seine Frau vergeblich vor einem Mord retten wollte. Dennoch versucht er den Mörder, der nie verurteilt wurde, zu fassen. Um sich zu erinnern, fotografiert er Personen und tätowiert sich die wichtigsten Fakten auf die Haut. Unterstützt wird er vom Polizisten Teddy und der Kellnerin Natalie – auch wenn er sie jeweils nach kurzer Zeit wieder vergisst.

Ich hab den Film erst vor etwa zwei Monaten wieder einmal geguckt, hab ihn noch immer geliebt und könnte ihn gleich noch einmal schauen. Ein wundervoller Mindfuck von einem der besten Regisseure der Gegenwart.

The Truman Show Die Truman Show Bild: United International Pictures GmbH

Verfügbar bei: Netflix

Laufzeit: 102 ziemlich verrückte Minuten



Seit seiner Geburt ist Truman der Star der beliebten TV-Sendung «Die Truman Show» – ohne es zu wissen. Seine Kleinstadt ist eigentlich nur eine gigantische Kulisse in einer Kuppel. Dort wird er 24 Stunden pro Tag von über 5000 Kameras beobachtet. Doch in Folge 10'909 fällt Truman ein Scheinwerfer vor die Füsse, was ihn äusserst misstrauisch macht.



«Die Truman Show» ist einfach eine wundervoll verrückte Idee, deren Botschaft auch heutzutage durchaus noch Bedeutung hat. Vor allem aber ist es einer der wenigen richtig guten Filme von Jim Carrey. Ansonsten nervt er mich nämlich eher – und was er in den letzten Jahren so abgeliefert hat ... naja.

Der legendäre Spruch aus dem Film: Video: YouTube/Viktor Gottfried

The Godfather Der Pate Bild: memorabletv.com

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

Laufzeit: 175 fesselnde Minuten



Don Vito Corleone ist einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks. Zusammen mit seinen zwei ältesten Söhnen versucht er, im brutalen Alltag der Mafia nicht die Kontrolle zu verlieren. Sein einziger Wunsch ist es, dass sein jüngster Sohn ein bürgerliches Leben führen kann, ohne Gewalt und Tod.

«Der Pate» ist einer dieser Filme, die ich in den letzten Jahren stark vernachlässigt habe. Es ist schon so lange her, seit ich diesen zuletzt gesehen habe, dass die Erinnerung daran langsam verblasst. An alle «Der Pate»-Fans: Es tut mir Leid. Bitte schickt mir keine Pferdeköpfe in die Redaktion. Ich werde dieses Versäumnis so schnell wie möglich nachholen.

Grad Lust bekommen? Hier ist der Anfang des Films: Video: YouTube/tinova7

Fight Club Fight Club Bild: 20TH CENTURY FOX

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

Laufzeit: 139 unvorhersehbare Minuten



Der namenlose Protagonist dieses Films ist ein junger Mann, der ziellos durchs Leben schwankt. Als er eines Tages auf Tyler Durden trifft, ändert sich das schlagartig. Die beiden gründen den Fight Club, der schon bald mehr ist als nur ein Club, in dem sich Männer prügeln.

«Die erste Regel des Fight Club lautet: Ihr verliert kein Wort über den Fight Club!»

«Die zweite Regel des Fight Club lautet: Ihr verliert KEIN WORT über den Fight Club!»

Wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast: GUCK IHN. Alle anderen wissen, warum der Film auf dieser Liste steht.

Und falls ihr's noch nicht kapiert habt: Video: YouTube/syriuslamagra187

Non c'è due senza quattro Vier Fäuste gegen Rio Bild: Scotia

Verfügbar bei: Netflix

Laufzeit: 99 sehr lustige Minuten



Zwei versnobte Milliardäre haben Angst um ihr Leben und engagieren daher die Doppelgänger Elliot und Greg. Doch die bodenständigen Doubles halten sich schon bald nicht mehr an die Regeln der Oberschicht und strapazieren den guten Ruf der Milliardäre ganz schön.

Ja, ich weiss, diesen Film wird man niemals bei den besten Klassikern der Filmgeschichte finden. Aber was soll ich machen? Ich liebe Bud-Spencer- und Terence-Hill-Filme! Ich könnte die immer und immer und immer wieder schauen. «Vier Fäuste gegen Rio» ist jetzt nicht mein Favorit, aber leider gibt es bei den Streaming-Diensten kaum andere Filme der beiden. Also steht der «Vier Fäuste gegen Rio» eben stellvertretend für alle anderen Bud-Spencer- und Terence-Hill-Filme.

Legendär: «Was ist jetzt mit de Kohln?» Video: YouTube/Bruce Cornboss

Jurassic Park Jurassic Park Bild: Universal Pictures

Verfügbar bei: Netflix, Amazon Prime Video

Laufzeit: 127 packende Minuten

Ein Milliardär bringt ein Expertenteam auf eine geheimnisvolle Insel. Sie sollen bewerten, ob der dortige Erlebnispark, der tatsächlich echte Dinosaurier beherbergt, sicher ist. Natürlich geht etwas schief, und plötzlich laufen einige der gefährlichsten Saurier frei herum.

Letzthin hat sich eine 23-jährige Dame mir gegenüber doch tatsächlich als «Jurassic World»-Fan geäussert. Fand ich cool. Und dann ist folgendes passiert:

Ich: «Aber ‹Jurassic PARK› hast du auch geguckt, oder?»

Junge Dame: «Nein, so alte Filme schaue ich nicht.»

Ich: «...»

Liebe unter 25-Jährige: «Jurassic Park» war ein Meilenstein des Dinofilm- und Abenteuer-Genres, war damals absolut geil und ist es auch heute noch. Und dank der Remastered-Edition von 2013 sieht der Film besser aus denn je.

Danke, für eure Aufmerksamkeit.

Wie episch ist bitte diese Szene? Video: YouTube/Movieclips

Gladiator Gladiator Bild: United International Pictures

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

Laufzeit: 155 epische Minuten



Der römische Feldherr Maximus wird vom neu ernannten Imperator Commodus betrogen und in die Sklaverei verbannt. Daraufhin kämpft er sich als Gladiator nach oben, in der Hoffnung, sich an Commodus für den Mord an seiner Familierächen zu können.

Wisst ihr, was ich an diesem Film liebe? Also abgesehen davon, dass er visuell und inhaltlich einfach nur episch ist? Dieses eine Musikstück. Dieses wundervolle Musikstück. «Now We Are Free». Ich könnte heulen. Sooo schön. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich jetzt fast ein kleines Tränchen verdrücken.

Kurz reinhorchen? (Du wirst eh den ganzen hören): Video: YouTube/mrgice3

