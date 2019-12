«Star Wars 9» legt finanziell schlechtesten Start der Trilogie hin

Leben

Am 18. Dezember startete mit «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» der letzte Teil der Trilogie, die unter Disney entstanden ist. Nach dem Startwochenende steht nun fest, dass «Star Wars 9» den schlechtesten Kinostart der drei Filme hingelegt hat. In Nordamerika startete der letzte Teil mit einem Ergebnis von 175.5 Millionen US-Dollar. Die Vorgänger hatten jeweils 220 Millionen («Star Wars 8») und 248 Millionen («Star Wars 7») eingespielt.

Analysten hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass der Film nur etwa 170 Millionen einspielen wird. Weltweit steht der Umsatzzähler des Films aktuell bei knapp 374 Millionen. Um in die schwarzen Zahlen zu rutschen, muss «Star Wars 9» aber noch ordentlich Cash machen. Alleine die Produktionskosten ohne Werbebudget sollen sich auf bis zu 300 Millionen belaufen haben. Damit muss der Film rund 600 Millionen einspielen, um nur schon dieses Budget wieder hereinzuholen. Allerdings sollte der Film das auch dank der Feiertage ohne Probleme schaffen.

Trotz dieser Zahlen zeigt es gleichzeitig auch die Übermacht von Disney an den Kinokassen. So ist «Der Aufstieg Skywalkers» in den USA der drittbeste Kinostart 2019. Die beiden ersten Plätze werden dabei ebenfalls von Filmen aus dem Hause Disney belegt: «Der König der Löwen» (191.7 Millionen) und «Avengers: Endgame» (357.1 Millionen). Damit ist «Star Wars 9» zwar der schlechteste Filmstart der neuen «Star Wars»-Trilogie, aber weit entfernt von einem Flop. (pls)

