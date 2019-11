Leben

Film

«Star Wars 9»: Echtes Drehbuch war vor Kinostart auf eBay im Angebot



Echtes Drehbuch von «Star Wars 9» war auf eBay – der Grund ist sehr amüsant

Noch bis zum 18. Dezember müssen sich «Star Wars»-Fans gedulden, bis der letzte Teil der jüngsten Sternenkrieg-Trilogie in die Kinos kommt. Nun kam heraus, dass ein echtes Exemplar des Filmdrehbuchs auf eBay zum Verkauf angeboten wurde. Dass es sich dabei um ein echtes Script handelte, weiss man, seit Regisseur J. J. Abrams die Geschichte am Montag in der Sendung «Good Morning America» bestätigt hat.

In der Sendung erklärte er, dass man eigentlich äusserst paranoid vorsichtig sei, wenn es um das Drehbuch ginge. So gebe es nur sehr wenige Drucke des gesamten Original-Scripts. Ausserdem seien diese auch auf nicht kopierbarem Papier gedruckt. Das eines dieser seltenen Exemplare dennoch seinen Weg auf eBay fand, erklärte der Regisseur mit menschlichem Versagen.

So habe jemand vom Cast das Drehbuch schlicht unter dem Bett liegen lassen. Dort wurde es von einer Reinigungskraft entdeckt, die es jemandem weitergab, der den Wert des Dokuments erkannte und es auf eBay zur Auktion einstellte.

Jemand von der Firma hatte das Angebot frühzeitig entdeckt und sich bei Abrams gemeldet. Sie hätten ihm gesagt, dass es da ein Drehbuch auf eBay gebe, dass verdammt echt aussehe. Glücklicherweise – aus Sicht des Studios – konnte der Verkauf des Drehbuchs so rechtzeitig verhindert werden.

Welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin dieser Fehler unterlaufen ist, liess sich Abrams leider nicht entlocken. (pls)

