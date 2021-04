Leben

Kinos wurden von rascher Öffnung überrascht – nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren

Die Kinos können ab dem 19. April wieder öffnen. Doch die Filmstudios haben zuletzt erneut viele Kinostarts verschoben. Was uns in den Schweizer Kinos erwartet, zeigt dieser erste Überblick.

Wann genau gehen die Kinos wieder auf?

Das lässt sich nicht allgemein sagen. Grosse Kinoketten öffnen rasch. So bestätigte Torsten Wagner, Sprecher der Pathé-Kinos gegenüber watson, dass man nächste Woche bereits wieder geöffnet haben wird. Auch die blue Cinemas (ehemals Kitag) werden laut Sprecherin Olivia Willi bereits ab nächstem Donnerstag wieder Filme zeigen – unter Berücksichtigung aller Vorgaben des BAG und der Kantone.

Kleinere Kinos eröffnen teilweise individuell. Eine erste kurze Überprüfung hat aber ergeben, dass viele ebenfalls am 22. April öffnen. Einzelne Kinos haben aber auch angekündigt, bereits ab Montag wieder Filme zu zeigen. Du solltest einfach die Website deines Lieblingskinos im Auge behalten. Dort wird sicher bald angekündigt, wann die Projektoren wieder angeworfen werden.

Welches Kinoprogramm gibt es zu Beginn?

Die Kinos wurden von der raschen Öffnung überrascht. Bisher rechnete die Branche nicht vor Anfang Mai mit einer Lockerung. Entsprechend chaotisch geht es nun hinter den Kulissen zu und her. Bei den Pathé-Kinos arbeite man seit der Ankündigung des Bundesrates mit Hochdruck daran, kurzfristig alles wieder zum Laufen zu bringen, so Wagner. Unter anderem müsse mit Lieferanten und Filmstudios verhandelt und Personal aufgeboten werden. Ein Programm werde demnächst auf der Website aufgeschaltet.

Ähnlich klingt es bei den blue cinemas. Ein erstes Programm werde ab Montag, 19. April, auf der Website verfügbar sein, sagte Willi gegenüber watson. Der Ticketverkauf startet noch am selben Tag. Zu Beginn erwarte die Zuschauer:innen unter anderem der Blockbuster «Wonder Woman 84» und der Familienfilm «Cats & Dogs 3».

Welche Filme starten demnächst?

Für die Kinos ist die aktuelle Lage nicht einfach. In den letzten drei Wochen haben grosse Filmstudios erneut reihenweise Starts von zugkräftigen Blockbustern, die im April und Mai hätten starten sollen, abgesagt.

Noch bitterer ist, dass immer mehr Filmstudios auf die Streaming-Schiene setzten. So ist beispielsweise «Wonder Woman 84» in der Schweiz bereits seit einigen Wochen auf Sky Show abrufbar. Disney wiederum hat entschieden, den Kinostart des neuen Pixar-Films «Luca» gleich ersatzlos zu streichen und ihn nur auf Disney Plus zu veröffentlichen. Pixar-Filme sind für Kinos normalerweise Umsatzgaranten, die weltweit hunderte Millionen US-Dollar einspielen.

Massig neue Filme gibt es dafür im Indie-Bereich. Alleine bis Ende Mai erscheinen über 30 Produktionen in der Schweiz.

Folgende grössere Produktionen sind für den April und Mai in der Schweiz angekündigt:

22. April

«Chaos Walking»

«The Nest»

«Catweazle»

6. Mai

«Tom & Jerry»

«Mortal Kombat»

«Ammonite»

13. Mai

«Bigfoot Junior»

20. Mai

«The Father»

«Promising Young Woman»

27. Mai

«Cruella» (startet auch als Stream)

«Spiral: Saw - Das neue Kapitel»

Ebenfalls für April und Mai angekündigt:

22. April

«Horizon Line»

«Los lobos»

«The Marksman»

«Sami, Joe und ich»

«Seules les bêtes»

«Spell»

29. April

«Die Adern der Welt»

«Badefahrt – Fest vereint»

«Binti»

«The Bubble»

«Drunk (another round)»

«Fatherhood»

«I'll Be Your Mirror»

«Volevo Nascondermi»

6. Mai

«The Comeback Trail»

«Football Inside»

«Gaza mon amour»

«Lunana – A Yak in the Classroom»

«Le Prix du Gaz - Une Resistance Citoyenne»

«Sweat»

13. Mai

«Gli anni più belli»

«I Care a Lot»

«Das Mädchen und die Spinne»

«Menschenskind!»

«Il Mio Corpo»

«Those Who Wish Me Dead»

«Von Fischen und Menschen»

20. Mai

«Cash Truck – Wrath of Man»

«Kuessipan»

«Lovecut»

«Our Friend»

«The Scent of fear»

27. Mai

«Arada – Verbannt in eine fremde Heimat»

«Été 85»

«Nemesis»

«The United States vs. Billie Holiday»

