HBO lässt die Drachen steigen – der Trailer zu «House of the Dragon» ist da

HBO lässt die Drachen wieder steigen. Zumindest ein bisschen. Im neuen Trailer zum «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon».

Neuigkeiten aus dem Hause Targaryen: Einen Monat bevor Drachen, Dramas und die Dynastien auf die Bildfläche zurückkehren, veröffentlichen die Macher des «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» einen weiteren, fast dreiminütigen Trailer:

Der Trailer konzentriert sich auf die Targaryen-Dynastie und zeigt die neuen Hauptdarstellerinnen und -Darsteller der Serie: King Viserys (gespielt von Paddy Considine), seinem Bruder Daemon (Matt Smith), der Königstochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) und ihrer besten Freundin Alicent (Olivia Cooke). Zusätzlich werden auch die neuen Drachen vorgestellt.

«Game of Thrones»-Universum

Basierend auf George R.R. Martins Fantasy-Buch «Feuer und Blut» («Fire & Blood») erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen und spielt 200 Jahre vor «Game of Thrones», als Drachen noch allgegenwärtig waren. Die Serie stellt in Westeros, dem westlichen Kontinent des Königreichs, das die Targaryens Jahrzehnte lang vom Thron der Hauptstadt King's Landing aus regierten.

Wie der Schöpfer bereits verraten hat, werde es keine Arya mehr geben – also eine Figur, die jeder lieben wird. «Sie sind alle fehlerhaft. Sie sind alle Menschen. Sie tun Gutes. Sie tun schlechte Dinge. Machtgier, Eifersucht, alte Wunden treiben sie an – genau wie Menschen. So wie ich sie geschrieben habe», sagt George R.R. Martins gegenüber «The Hollywood Reporter».

Das Spin-off wird am 22. August auf Sky erscheinen. (cst)