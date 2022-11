Es gibt einen neuen «Plötzlich Prinzessin»-Film – 11 weitere Sequels, die in Arbeit sind

Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi, Prinzessin von Genovien, kehrt zurück. Disney arbeitet an einer Fortsetzung zu «Plötzlich Prinzessin».



Diese Woche gab «The Hollywood Reporter» bekannt, dass Disney an einer Fortsetzung für «Plötzlich Prinzessin» arbeitet. Ob Anne Heathaway wieder in die Rolle der Prinzessin Amelia schlüpft, ist noch nicht klar. Heathaway hat allerdings öffentlich ihre Unterstützung für einen dritten Teil bekundet, es besteht also die Hoffnung, dass sie zurückkehren könnte.

Braucht «Plötzlich Prinzessin» einen dritten Teil? Ja, unbedingt! Nein.

Auch bei einer weiteren 2000er-Teenie-Komödie besteht die Möglichkeit für eine Fortsetzung: «Freaky Friday». Die Idee kommt aber nicht von Disney, sondern von den beiden Hauptdarstellerinnen selbst. Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, die ein Mutter-Tochter-Gespann spielen, das Körper tauscht, haben kürzlich beide öffentlich ihr Interesse an einer Fortsetzung bekundet.

Curtis sagte gegenüber «Variety»: «Ich werde in einer Woche 64 und Lindsay ist 36. [Eine Fortsetzung] bietet sich also wunderbar an. Wir sind beide bereit, aber es liegt nicht an uns, den Film zu machen. Die richtigen Leute reden. Lass uns einfach versuchen, einen weiteren Teil zu machen.»

Kam 2003 heraus: «Freaky Friday». Bild: Buena Vista

Welche Sequels von berühmten Filmen sind sonst noch in Arbeit? Hier eine Übersicht.

«Joker: Folie à Deux»

Nach dem grossen Erfolg im Jahr 2019 von «Joker» wurde es still um den DC-Schurken. Im Sommer dieses Jahres kam die Ankündigung, dass es einen zweiten Teil geben wird und Joaquin Phoenix als Joker zurückkehrt. Lady Gaga übernimmt die Rolle der Harley Quinn. Weitere Castmitglieder sind Zazie Beetz, Catherine Keener und Brendan Gleeson.

Der Film soll anfangs Oktober 2024 in die Kinos kommen.

Freust du dich auf den neuen «Joker»-Film? Ja Nein

«Creed 3»

Bild: warner bros.

Michael B. Jordan spielt in «Creed» (2015) Adonis Creed, einen US-amerikanischen Profiboxer. Im dritten Teil des «Rocky»-Ablegers läuft es bei Creed in der Karriere sowie im persönlichen Leben super. Doch dann taucht ein Freund aus der Kindheit auf und Creed muss gegen einen Gegner kämpfen, der nichts zu verlieren hat. «Creed 3» soll im März 2023 in die Kinos kommen.

Wirst du «Creed 3» schauen? Wahrscheinlich nicht. Ich denke schon.

«Deadpool 3»

Ende September kündigte Ryan Reynolds mit einer Videobotschaft an, dass es einen dritten «Deadpool» geben wird. Und zwar gemeinsam mit Hugh Jackman als Wolverine. Der Film wird im November 2024 erwartet.

Braucht es einen dritten «Deadpool»-Film? Unbedingt Nöö

«Transformers 7»

«Bumblebee» (2018). Bild: paramount pictures

Seit dem ersten Transformers-Film, der 2007 mit Shia LaBeouf und Megan Fox in den Hauptrollen herausgekommen ist, ist die Franchise konstant am Wachsen. Im Juni 2023 kommt der siebte Teil «Transformers: Aufstieg der Bestien» in die Kinos. Dieser soll in der Welt spielen, die «Bumblebee» 2018 kreierte.

Freust du dich auf «Transformers 7»? Klar Nein

«Phantastische Tierwesen 4»

Eddie Redmayne als Newt Scamander. Bild: Warner Bros.

Eddie Redmayne kehrt für sein viertes «Harry Potter»-Abenteuer als Newt Scamander zurück. In «Phantastische Tierwesen 4» ist die Gefahr des dunklen Zauberers noch nicht gebannt. Um ihn zu besiegen, müssen alle Kräfte vereint werden. Der Fantasy-Film ist für 2025 geplant, der fünfte Teil für 2028.

Gibt es bereits genug «Phantastische Tierwesen»-Filme? Es kann nie genug geben. Ja. Hört auf!

«Constantine 2»

Keanu Reeves kehrt als Dämonenjäger zurück. Bild: Warner Bros.

In «Constantine» jagt Keanu Reeves nach Dämonen auf der Erde. 2023 kehrt Reeves als Dämonenjäger auf die Leinwand zurück. Das Sequel basiert ebenfalls auf den gleichnamigen DC-Comics.

Möchtest du Keanu Reeves erneut als John Constantine sehen? Kanns kaum erwarten. Er soll es lieber sein lassen.

«Gremlins 3»

Bild: warner-columbia

Der erste «Gremlins»-Film kam 1984 heraus, 1990 folgte die Fortsetzung. Nun ist ein dritter Film über die kleinen Kreaturen, die sich in Monster verwandeln, angekündigt. Wann die neuste Fortsetzung in den Kinos gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

Sollte es einen weiteren «Gremlins» geben? Unbedingt Nope

«Avatar»

Bild: Twentieth Century Fox

«Avatar 2: The Way of Water» kommt am 14. Dezember in die Schweizer Kinos. Damit aber nicht genug: Drei weitere Teile sind bereits geplant, inklusive fixen Startdaten.

«Avatar 3»: 20. Dezember 2024

«Avatar 4»: 18. Dezember 2026

«Avatar 5»: 22. Dezember 2028

Braucht es vier weitere «Avatar»-Filme? Ja Nicht wirklich

«Sherlock Holmes 3»

Bild: warner bros.

2009 war Robert Downey Jr. das erste Mal als Meisterdetektiv Sherlock Holmes auf der grossen Leinwand zu sehen. 2011 kam der zweite Teil heraus und es wurde damals auch ein nächster Film angekündigt. Danach wurde es ruhig um die britische Kultfigur. Nun soll der Film aber tatsächlich doch entstehen, berichtet «One Take News». Noch dieses Jahr sollen die Dreharbeiten starten. In die Kinos könnte der Film Ende 2023 oder 2024 kommen. Auch Jude Law wird wieder in seine Rolle als Dr. John Watson schlüpfen.

Downey arbeitet ebenfalls an gleich zwei «Sherlock Holmes»-Serien für HBO.

Reichen zwei «Sherlock Holmes»-Filme (plus Serie) oder willst du mehr? Mehr Es ist genug

«Beetlejuice 2»

Bild: Warner Bros.

1988 kam «Beetlejuice» von Regisseur Tim Burton in die Kinos. Nun kommt eine Fortsetzung zur Komödie, in der ein Geisterehepaar Beetlejuice um Hilfe bittet, die Familie in ihrem Haus loszuwerden. Im Sequel kehrt Michael Keaton als Beetlejuice zurück. Weiter ist auch Winona Ryder als Lydia Deetz wieder mit an Bord. Einen offiziellen Starttermin für die Horrorkomödie gibt es noch nicht.

«Beetlejuice 2»: yay oder nay? Yay Nay

«Indiana Jones 5»

Disney veröffentlichte ein erstes Bild für den fünften «Indiana Jones». Bild: disney

Harrison Ford kehrt ein letztes Mal als Kultfigur Indiana Jones zurück. Die ersten drei Filme entstanden in den 80er-Jahren. Erst 30 Jahre später (2008) kam der vierte Teil in die Kinos und für nächstes Jahr wurde ein fünfter Teil angekündigt. Steven Spielberg sollte wie bei den bisherigen Teilen Regie führen, gab den Job jedoch 2020 an James Mangold ab. Spielberg ist weiterhin als Produzent tätig. Über die Story ist noch nichts bekannt.

Wirst du dir «Indiana Jones 5» anschauen? Na klar Eher nein

Auf welche Fortsetzungen freust du dich am meisten?

Schreib es uns in die Kommentare!



