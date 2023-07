Margot Robbie spielt die Kultpuppe Barbie, die sich dazu entschliesst, das Barbie-Land zu verlassen. Ken schliesst sich ihr an und gemeinsam landen sie in der realen Welt, wo sie für Tumult sorgen.

Die Storyline weicht in der zweiten Staffel «Good Omens» vom gleichnamigen Buch, auf dem die Serie basiert, ab. Nachdem der Engel Aziraphale und der Dämon Crowley die Apokalypse verhindert haben, leben sie wieder ganz normal unter den Sterblichen in London, als plötzlich ein Bote ein überraschendes Geheimnis enthüllt.

John Ibrahim hatte als Kind von libanesischen Einwanderern, die aus ärmlichen Verhältnissen stammten, in Australien kaum Chancen. Doch in den 90er-Jahren erobert er als Erwachsener die Unterwelt von Sydney und wird zum Nachtclub-Mogul. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten.

Betet Chris Pratt in einer Anti-LGBT-Kirche? Was wir wissen und was Spekulation bleibt

Als «WHAM!» wollten George Michael und Andrew Ridgeley zusammen die Welt erobern und das schafften sie auch: In nur vier Jahren stürmten sie die Charts mit Songs, die wir auch heute noch singen. Diese Dokumentation lässt ihren Weg von besten Freunden zu Popikonen Revue passieren und gewährt nie zuvor gezeigte Einblicke in die Privatarchive von George Michael und Andrew Ridgeley, darunter noch nie veröffentlichte Filmaufnahmen und seltene, offene Interviews.

Erster kommerzieller Weltall-Flug geglückt: Die «VSS Unity» ist wieder gelandet

Mit drei italienischen Wissenschaftlern an Bord hat Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufgenommen. Das Raumflugzeug «VSS Unity» startete am Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug «VMS Eve» von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico, wie Live-Bilder von Virgin Galactic zeigten. In einer Höhe von etwa 14 Kilometern dockte «VSS Unity» von «VMS Eve» ab und startete einen kurzen Allflug. Danach landete die «VSS Unity» zurück auf dem Weltraumbahnhof.