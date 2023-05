1 / 16 Serienvorschau Juni 2023

13 Filme und Serien, die du dir im Juni reinziehen kannst

Der Mai ist Serien- und Film-technisch etwas mager ausgefallen. Dafür trumpft der Juni umso mehr. Netflix-Abonnenten können sich auf neue Staffeln von «Black Mirror» und «The Witcher» freuen. Wer lieber ins Kino geht, hat die Wahl zwischen dem Peitschen-schwingenden Indiana Jones, einem Wes-Anderson-Streifen oder dem neuen Pixar-Film.

Hier kommen 13 Film- und Serien-Highlights im Juni.

Netflix

«Black Mirror»

Zum Inhalt der sechsten Staffel «Black Mirror» ist noch nichts bekannt. Netflix verspricht, dass die neuen Folgen «in Sachen Unvorhersehbarkeit und überraschenden Wendungen nicht zu schlagen» sind.

Zum Cast gehören unter anderem Aaron Paul, Ben Barnes, Salma Hayek, Kate Mara und Michael Cera.

Ein genaues Startdatum hat die neue Staffel noch nicht, sie ist aber für den Juni angekündigt.

«Unser Planet II»

Die Natur-Doku-Serie Unser Planet kriegt eine zweite Staffel. David Attenborough ist als Sprecher zurück und erzählt während vier Folgen über grosse Tierwanderungen und dramatische Geschichten aus dem Reich der Tiere.

Die zweite Staffel kommt am 14. Juni.

«The Witcher»

Yennifer wurde nach den Ereignissen in der zweiten Staffel mit der magischen Ausbildung von Ciri anvertraut. Sie gehen zur Festung Aretuza, wo sie hoffen, mehr über die bisher unbekannten Kräfte von Ciri herauszufinden. Doch sie müssen entdecken, dass sie mitten in einem Schlachtfeld politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind.

Dies ist die letzte Staffel mit Henry Cavill als Geralt von Riva. Danach übernimmt Liam Hemsworth die Rolle.

Der erste Teil der neuen Staffel startet am 29. Juni. Ein Monat später, am 27. Juli, wird der zweite Teil veröffentlicht.

Disney Plus

«Criminal Minds: Evolution»

Drei Jahre nachdem «Criminal Minds» nach 15 Staffeln abgesetzt wurde, muss das BAU-Team in diesem Revival einen neuen Serienmörder jagen. Neu ist, dass nicht jede Folge einem neuen Killer gewidmet ist, sondern die Profiler eine ganze Staffel braucht, um einen Killer zu fassen, der so monströs ist, wie noch nie einer zuvor. Dieser nutze die Coronapandemie aus, um ein ganzes Netzwerk an Killern aufzubauen.

Nicht mehr mit dabei sind Shemar Moore (spielt Derek Morgan) und Matthew Gray Gubler (spielt Spencer Reid).

Die 16. Staffel kann ab dem 28. Juni geschaut werden.

«Secret Invasion»

Nick Fury erfährt von einer geplanten Invasion der Erde durch formwandelnde Skrulls. Um die Invasion zu vereiteln, versammelt er seine engsten Verbündeten, darunter Maria Hill, Everett Ross und auch einen Skrull.

Die Marvel-Serie läuft ab dem 21. Juni.

«The 1619 Project»

Diese Doku-Serie baut auf dem gleichnamigen Projekt des New York Times Magazines auf und untersucht, welche Auswirkungen die Sklaverei auf diverse Aspekte des modernen Lebens in den USA hat. Erzählt wird das Ganze von der Journalistin Nikole Hannah-Jones, die für ihre Arbeit an «The 1619-Project» 2020 den Pulitzer-Preis gewann.

Die sechsteilige Dokumentation startet am 21. Juni.

Sky Show

«The Idol»

Um ihren Status als heissester Popstar Amerikas zu behaupten, tut sich Jocelyn mit Nachtclubbesitzer Tedros zusammen. Dieser ist aber auch Anführer einer Sekte und zwischen ihnen entwickelt sich eine toxische Beziehung, die von Sex und Gewalt geprägt ist.

Die Serie startet am 5. Juni.

«And Just Like That»

In der zweiten Staffel des «Sex and The City»-Revivals versucht Carrie über den Tod von ihrem Mann Mr. Big hinwegzukommen. Da taucht plötzlich ein Ex-Freund von ihr wieder auf: Aidan.

Premiere der zweiten Staffel ist der 22. Juni.

Amazon Prime Video

«Tom Clancy's Jack Ryan»

Als neuer stellvertretender CIA-Direktor muss Jack Ryan interne Korruption aufzudecken, und stösst dabei auf eine Reihe von verdächtigen Geheimoperationen. Während den Ermittlungen muss er der grausamen Realität ins Auge sehen, dass die schlimmste Gefahr manchmal näher ist, als man denkt.

Die finale Staffel startet am 30. Juni. Jeden Freitag werden zwei neue Folgen ausgestrahlt.

Bild: amazon prime video

Apple TV+

«The Crowded Room»

In diesem Thriller spielt Tom Holland einen Mann, der wegen seiner Beteiligung an einer Schiesserei in New York im Jahr 1979 verhaftet wird. Während des Verhörs kommt seine mysteriöse Vergangenheit ans Licht und er schwört, dass er unschuldig ist.

Die Serie kommt am 9. Juni heraus.

Kino

«Asteroid City»

Der neuste Film von Regisseur Wes Anderson heisst «Asteroid City» und spielt in einer fiktiven Wüstenstadt, wo Hobby-Astronomen ein Alien entdecken. Zum Star-besetzten Cast gehören Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Maya Hawke, Steve Carell, Margot Robbie, Jeff Goldblum und Jason Schwartzman.

Kinostart ist der 15. Juni.

«Indiana Jones und das Rad des Schicksals»

Harrison Ford steht ein letztes Mal als Indiana Jones für einen fünften Film der Franchise vor der Kamera. Der Archäologe steht kurz vor seiner Pension, doch dann kehrt einer seiner alten Rivalen zurück. Indy setzt erneut sein Hut auf und nimmt seine Peitsche in die Hand, um sicherzustellen, dass ein mächtiges Artefakt nicht in die falschen Hände gerät.

In den Deutschschweizer Kinos kann der Film ab dem 29. Juni geschaut werden.

«Elemental»

Die vier Elemente leben in einer Stadt friedlich nebeneinander, es gibt nur eine Regel: Sich nicht mit den anderen Elementen mischen. Doch Ember, die dem Feuer-Clan angehört, freundet dich mit dem wässrigen Wade an.

Der Pixar-Film läuft ab dem 22. Juni im Kino.

