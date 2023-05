Das harte Leben der Meerjungfrauen – diese Netflix-Doku zeigt eine ungewöhnliche Karriere

Welchen absurden Filmtitel gibt es wirklich – und welche sind erfunden?

Der wohl längste Filmtitel heisst: «Night of the Day of the Dawn of the Son of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil, Mutant, Hellbound, Flesh-Eating Subhumanoid Zombified Living Dead, Part 3» und ist wahrscheinlich nicht einfach, richtig zu zitieren, wenn dich jemand nach deinem Lieblings-Zombie-Film fragt und deine Wahl auf diesen Film fällt.