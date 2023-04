1 / 16 Serienvorschau Mai 2023

13 neue Serien und Filme, die du im Mai streamen kannst

Wenn du nach neuen Serien und Filmen suchst, die du im Mai schauen kannst, bist du hier genau richtig. Von «Queer Eye», über eine Dokumentation über Ed Sheeran bis hin zu einem neuen «Asterix und Obelix»-Film findest du hier dreizehn verschiedene Vorschläge für deine Streaming-Unterhaltung im Mai.

Netflix

«Queer Eye»

Fünf queere Männer nehmen sich in jeder Episode eine Person an, die dringend eine Veränderung im Leben braucht. Die Fab Five krempeln das Leben der Leute in Bereichen wie Ernährung, Stil, Wohnen und Kultur zum Besseren um.

Die siebte Staffel läuft ab dem 12. Mai.

Bild: ILANA PANICH-LINSMAN/NETFLIX

«Queen Charlotte»

Dieses «Bridgerton»-Prequel erzählt die Geschichte von Königin Charlotte und ihr Aufstieg zu Ruhm und Macht. Die Vermählung zwischen ihr und König George wird auch Jahre später noch die Leute und Figuren von «Bridgerton» bewegen.

Die Serie kann ab dem 4. Mai geschaut werden.

Disney Plus

«Tiny Beautiful Things»

Clares Leben gerät aus den Fugen: Ihre Ehe steht vor dem Aus, sie spricht kaum noch mit ihrer Tochter und ihre Karriere als Autorin ist praktisch nicht mehr existent. Sie nimmt einen Job als Kolumnistin an und die Briefschreiber zwingen Clare dazu, die wichtigsten Momente in ihrem Leben noch einmal Revue passieren zu lassen. Was würde sie ihrem 20-jährigem-Ich sagen?

Die Serie kann ab dem 10. Mai geschaut werden.

«Ed Sheeran: The Sum Of It All»

Vom obdachlosen Strassensänger zum internationalen Superstar: Ed Sheeran teilt in dieser Dokumentation zum ersten Mal sehr persönliche Einblicke in sein Leben. Die Serie zeigt seine Herausforderungen und Triumphe während der schwersten Zeit seines Lebens.

Die vierteilige Doku-Serie kommt am 3. Mai heraus.

«White Men Can't Jump»

«White Men Can't Jump» ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahre 1992. Rapper Jack Harlow spielt Jeremy, ein ehemaliger Basketball-Star, dessen Verletzung seine Karriere zerstörte. Kamal hingegen zerstörte seine Karriere selbst. Obwohl sie scheinbar nicht unterschiedlicher sein könnten, verbindet sie mehr, als anfangs gedacht.

Der Film ist ab dem 19. Mai verfügbar.

Amazon Prime Video

«Der Greif»

Drei Aussenseiter entdecken einen Turm, in dem ein Greif, der Welten verschlingt, lebt. Mark ist der Einzige, der das Monster besiegen kann, doch er will kein Held sein, denn er hat schon genug mit der Schule, seinen Wutanfällen und seiner ersten Liebe zu kämpfen. Doch dann verschwindet sein Bruder und Mark und seine Freunde müssen in diese fantastische Welt aufbrechen.

Die Serie startet am 26. Mai.

Sky Show

«Der Pass»

In der zweiten Staffel sind Ellie und Gedeon zu Feinden geworden, doch für die dritte und finale Staffel von «Der Pass» müssen die Kommissarin und der Inspektor noch einmal zusammenarbeiten. Während sie einer Reihe von rätselhaften Morden nachgehen, begeben sie sich auf die Suche nach Gerechtigkeit und müssen sich zwischen Vergebung und Vergeltung entscheiden.

Die finale Staffel kann ab dem 4. Mai geschaut werden.

«White House Plumbers»

Woody Harrelson und Justin Theroux spielen Präsident Nixons politische Saboteure, E. Howard Hunt und G. Gordon Liddy. Diese stürzen versehentlich die Präsidentschaft von Nixon, was als Watergate-Skandal in die Geschichte eingehen wird. Die Serie wirft Licht auf die weniger bekannten Aspekte der Ereignisse, die zu einem der grössten politischen Verbrechen Amerikas führten.

Die Miniserie läuft ab dem 2. Mai.

Apple TV+

«Prehistoric Planet»

In dieser Dokumentation, die von Sir David Attenborough erzählt wird, entführt Apple Zuschauende Millionen von Jahren in die Vergangenheit, um die Welt der Dinosaurier zu entdecken. Folgende Arten kommen unter anderem in der neuen Staffel vor: Isisaurus, Pectinodon, Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx.

Die zweite Staffel kommt am 22. Mai.

«City On Fire»

Mitten in New York City wird eine Studentin im Park erschossen. Es gibt weder Zeugen noch handfeste Beweise. Während den Untersuchungen kommt heraus, dass ihr Mord in Verbindung mit einer Reihe mysteriöser Brände in der Stadt, der lokalen Musikszene und einer wohlhabenden Immobilienfamilie steht.

Die erste Staffel startet am 12. Mai.

Kino

«Guardians of the Galaxy Vol. 3»

Es ist der letzte Teil der «Guardians of the Galaxy»-Saga und Star-Lord muss noch mit dem Verlust von Gamora klarkommen. Das Team von Aussenseitern muss erneut das Universum verteidigen und dabei auch noch einen von ihnen schützen. Sonst könnte das zum Ende der Guardians führen.

Kinostart ist der 3. März.

«Arielle, die Meerjungfrau»

In dieser Live-Action-Verfilmung vom Disney-Klassiker spielt Halle Bailey die Meerjungfrau Arielle, die sich in den menschlichen Prinzen Erik verliebt. Um mit ihm zusammensein zu können, geht sie einen Pakt mit der Hexe Ursula ein.

In der Deutschschweiz läuft der Film ab dem 25. Mai.

«Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte»

Prinzessin Wun Da muss die Kaiserin von China befreien und bittet dafür die Gallier Asterix und Obelix um Hilfe. Doch auch die Römer unter der Führung von Cäsar machen sich mit einer mächtigen Armee auf den Weg zum Reich der Mitte.

Der Film kann ab dem 18. Mai im Kino geschaut werden.

Auf welche Serien/ welche Filme freust du dich im Mai?

