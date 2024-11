Jude Law hat uns gerade «The Holiday» ruiniert und es tut ihm «leid»

Mehr «Leben»

«The Holiday» (deutsch: «Liebe braucht keine Ferien») ist der Weihnachtsfilm schlechthin. Mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black und Jude Law in den Hauptrollen brilliert der Film aus dem Jahr 2006 natürlich auch mit der ultimativen Starbesetzung.

Auch fast 20 Jahre nach seinem Erscheinen ist der Film noch immer regelmässig Gesprächsthema. So hat Jude Law kürzlich in einem Interview über «The Holiday» gesprochen – und damit gleich die Herzen von Weihnachtsfilm-Enthusiasten gebrochen. Der Schauspieler wurde von einem «BBC Radio»-Host gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, das gemütliche Landhäuschen in England, das im Film eine wichtige Rolle spielt, zu mieten.

«The Holiday» kam 2006 heraus. Bild: columbia pictures

«Dieses Haus gibt es nicht», antwortete Law. Laut ihm ist die Regisseurin des Films, Nancy Meyers, eine Perfektionistin.

«Sie bereiste die ganze Gegend und fand nicht wirklich das perfekte Weihnachtshäuschen, das sie suchte», erinnerte er sich. Und weiter: «Also mietete sie einfach ein Feld, zeichnete es selbst und liess es von jemandem bauen.»

In diesem Häuschen verlieben sich in «The Holiday» Cameron Diaz und Jude Law. Bild: columbia pictures

Eine weitere Enttäuschung: Die Innenszenen im Cottage wurden nicht einmal in der malerischen englischen Landschaft gedreht.

Während ein Teil der Dreharbeiten im Winter in Grossbritannien stattfanden, wurden andere Szenen erst einige Zeit später gefilmt: «Jedes Mal, wenn ich durch die Tür ging, haben wir geschnitten, und die Innenaufnahmen haben wir etwa drei Monate später in LA gedreht».

Schaust du dieses Jahr «The Holiday»? Habe ich bereits Ja, ist bereits geplant Ich kenne den Film bereits in- und auswendig Nein, einmal reicht Abstimmen

Jude Laws Ehrlichkeit wurde dann aber sogar den Interviewern zu viel: «Wir wollen nichts mehr hören! Du machst es kaputt!»

«Ich habe gerade die Seifenblase zum Platzen gebracht», antwortete Law. «Tut mir leid!»

Hier kannst du das ganze Interview schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema Film: