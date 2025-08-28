anhaltender Regen18°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Filmfestspiele Venedig 2025: Die schönsten Looks der Stars

epa12327446 Heidi Klum arrives for the opening ceremony and screening of &#039;La Grazia&#039; of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 27 August 2025. The film festiva ...
Heidi Klum trug ein Korsett-Kleid mit passendem Täschchen.Bild: keystone

Filmfestspiele in Venedig starteten glamourös – aber ohne George Clooney

Die 82. Filmfestspiele in Venedig finden vom 27. August bis zum 6. September statt. Wir zeigen die schönsten Looks der Schönen und Reichen.
28.08.2025, 09:4328.08.2025, 09:43
Mehr «Leben»

Die Filmfestspiele in Venedig starteten glanzvoll – doch ein Highlight des Festivals blieb am ersten Abend aus: George Clooney, einer der meist erwarteten Stars, fehlte überraschend bei der Eröffnung. Der 64-Jährige war schon am Nachmittag mit Adam Sandler und dem restlichen Team seines Films «Jay Kelly» angereist.

epa12326515 US actor George Clooney arrives at the Lido prior to the opening ceremony of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 27 August 2025. The film festival runs fr ...
George Clooney ist in Venedig angekommen.Bild: keystone

Vorsichtsmassnahme, um fit für Premiere zu sein

Einem Bericht des «Hollywood Reporters» zufolge fühlte sich der Hollywood-Star nicht fit, weswegen er nicht alle Interview-Termine wahrnehmen konnte und ein Abendessen mit seinem Filmteam ausfallen liess. Das sei eine Vorsichtsmassnahme gewesen, damit er für die Pressekonferenz und Premiere seines Films «Jay Kelly» heute fit sei.

Regisseur Noah Baumbach erzählt in «Jay Kelly» von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Auch Laura Dern spielt in dem Netflix-Film mit.

Stone und Lanthimos kommen nach Venedig-Siegeszug wieder

Ausserdem ist die Premiere von «Bugonia» geplant – dem neuen Film von Giorgos Lanthimos, der 2023 mit «Poor Things» Venedig in seinen Bann gezogen und den Hauptpreis gewonnen hatte. Sein neuer Film ist wieder mit Oscar-Preisträgerin Emma Stone besetzt. Sie spielt eine Unternehmenschefin, die von Verschwörungstheoretikern gekidnappt wird.

Eröffnet wurde die 82. Auflage des Festivals vom neuen Film des Regisseurs Paolo Sorrentino: Mit «La Grazia» über einen fiktiven italienischen Präsidenten kehrt er zu alter Grösse zurück. Berührend war am ersten Abend das Aufeinandertreffen zweier Regie-Ikonen.

Herzog und Coppola halten Händchen

Die Hollywood-Legende Francis Ford Coppola und der deutsche Regisseur Werner Herzog kamen zusammen über den roten Teppich in den Festivalpalast – zunächst Arm in Arm, dann Hand in Hand. Der 86 Jahre alte Coppola, der kürzlich eine Herzoperation hatte, wurde von dem vier Jahre jüngeren Herzog gestützt.

epa12327869 Lena Herzog (L), US director Francis Ford Coppola (C) and German director Werner Herzog arrive for the opening ceremony and screening at &#039;La Grazia&#039; of the 82nd annual Venice Int ...
Lena Herzog, Francis Ford Coppola und Werner Herzog laufen über den roten Teppich.Bild: keystone

Anschliessend hielt er die Laudatio auf den Deutschen, der mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. «Man muss die Tatsache feiern, dass jemand wie er tatsächlich existieren kann», sagte Coppola («Der Pate», «Apocalypse Now») auf der Bühne. Herzogs Filme beschrieb er als «einzigartig und sehr unterschiedlich – aber alle grossartig».

Herzog bedankte sich mit den Worten: «Venedig war immer gut zu mir.» Er beschrieb Coppola als «extrem lieb und grosszügig». «Wir kennen uns nun schon seit einem halben Jahrhundert.» Als er kein Geld für ein Hotelzimmer gehabt habe, habe er sich bei Coppola einquartieren dürfen, um das Drehbuch für «Fitzcarraldo» zu schreiben, einen seiner bekanntesten Filme.

Sorrentino zurück auf der grossen Bühne

Anschliessend eröffnete Sorrentinos neues Drama «La Grazia» den Wettbewerb. Sorrentino, seit seinem opulenten «La Grande Bellezza» auch international eine Grösse, hatte mit seinen jüngeren Werken kein vergleichbar positives Echo mehr ausgelöst.

Das dürfte sich nun ändern: «La Grazia» ist visuell prachtvoll inszeniert und von leiser Komik durchzogen. Im Zentrum steht ein italienischer Präsident in den letzten Monaten seiner Amtszeit: ein Mann, der wichtige Entscheidungen treffen muss, zaudert. Seine Gedanken kehren immer wieder zu seiner verstorbenen Ehefrau zurück.

Anspielung auf italienischen Präsidenten Mattarella

Besetzt hat Sorrentino sein Drama mit Toni Servillo, der schon in «La Grande Bellezza – Die grosse Schönheit» überzeugte. Als Staatschef hat er erkennbar Ähnlichkeit mit Italiens aktuellem Präsidenten Sergio Mattarella – ebenfalls ein Katholik und hoch angesehener Jurist, der seit dem Tod seiner Frau oft von seiner Tochter begleitet wird. Eine Filmszene, in der der Staatschef in der Mailänder Scala Standing Ovations bekommt, trug sich 2022 tatsächlich so zu.

«La Grazia» konkurriert mit 20 Filmen um den Goldenen Löwen, der am 6. September verliehen wird. Jury-Präsident ist der US-Regisseur Alexander Payne.

Die schönsten Looks

Neben den Filmen sorgten auch die glamourösen Kleider der Stars für Aufsehen. Dominierend waren Kleider im Korsagenlook und in Schwarz. Besonders auffallend: Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni.

Heidi Klum, left, and Leni Klum pose for photographers on the red carpet for the opening ceremony and the premiere of the film &#039;La Grazia&#039; during the 82nd edition of the Venice Film Festival ...
Heidi und Leni Klum kamen im Partnerlook.Bild: keystone

Sowohl Mutter als auch Tochter hatten enganliegende, bodenlange Korsagenkleider gewählt. Beide Roben fielen durch transparente Stoff-Details und Cut-outs auf, die vor allem an Bauch und Hüfte den Blick auf ihre Haut freigaben. Während das 52-jährige Model eine Kreation in Altrosa trug, hatte sich ihre Tochter für ein Modell in Schwarz entschieden.

Und auch andere Stars brachten Hollywoodglanz auf den roten Teppich:

epa12327144 Australian actor Cate Blanchett arrives for the opening ceremony and screening of &#039;La Grazia&#039; of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 27 August 2 ...
Cate Blanchett trug eine tief ausgeschnittene Robe.Bild: keystone
Tilda Swinton poses for photographers on the red carpet for the opening ceremony and the premiere of the film &#039;La Grazia&#039; during the 82nd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy ...
Tilda Swinton entschied sich für die klassischen Farben Schwarz und Weiss.Bild: keystone
Opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy on 27 August 2025. Rose Villain attends the opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, ...
Die italienische Sängerin Rose Villain kam mit blauen Haaren zum Metallic-Kleid.Bild: www.imago-images.de
82th Venice Film Festival opening ceremony red carpet in Venice Lido - 27 Aug 2025 Barbara Palvin attends the red carpet of 82th Venice Film Festival opening ceremony. Venice Lido Italy Copyright: xMa ...
Model Barbara Palvin trug ebenfalls ein Kleid mit Korsagenoptik.Bild: www.imago-images.de
Betty Bachz bei der Opening Ceremony mit der Premiere des Kinofilms La Grazia / Grace auf der Biennale di Venezia 2025 / 82. Internationale Filmfestspiele von Venedig im Palazzo del Cinema. Venedig, 2 ...
Diese Dame trug ein elfenhaftes Kleid in Grün.Bild: www.imago-images.de
August 27, 2025, Venice Lido, Italy: Linda Messerklinge attends the red carpet of 82th Venice Film Festival opening ceremony. Venice Lido Italy - ZUMAs197 20250827_aaa_s197_371 Copyright: xMarioxCarte ...
Der mit Gothic angehauchte Look erinnert an Wednesday Addams. Bild: www.imago-images.de
August 27, 2025, Venice, Italy: Emanuela Fanelli seen on the First day of the red carpet at the 2025 Venice International Film Festival Venice Italy - ZUMAs197 20250827_aaa_s197_650 Copyright: xAntoni ...
Die italienische Schauspielerin Emanuela Fanelli trug ein Glitzerkleid.Bild: www.imago-images.de
82e Festival International du Film de Venise Mostra Tapis rouge Ouverture 82eme Festival International du Film de Venise Mostra de Venise Opening Red Carpet and La Grazia Premiere at the 82nd Internat ...
Ein Traum in Schwarz.Bild: www.imago-images.de
Opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy on 27 August 2025. A guest attends the opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy ...
Diese Dame trägt ein Kleid in der Trendfarbe Buttergelb.Bild: www.imago-images.de
Opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy on 27 August 2025. A guest attends the opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy ...
Bei dem ganzen Schwarz hier zur Abwechslung mal Weiss.Bild: www.imago-images.de
Opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, Italy on 27 August 2025. Paola Turani attends the opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival in Venice, ...
Lady in Red: Influencerin Paola Turani.Bild: www.imago-images.de

(sda/dpa/kek)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Milan Fashion Week: Männermode Herbst/Winter 2025/2026
1 / 26
Milan Fashion Week: Männermode Herbst/Winter 2025/2026
Das Model von «Dolce & Gabbana» ist offenherzig unterwegs.
quelle: keystone / luca bruno
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ich war an der Paris Fashion Week - und es war absurd
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Pickel unterschreibt bei Espanyol +++ Flüchtet Omlin auf die Insel?
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden
4
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
5
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Bayern im Pokal mit Glück und Kane +++ Rangers kommen in Brügge unter die Räder
5
Wegfall von Eigenmietwert würde Bern 162,4 Millionen Franken kosten
Wir sind atemlos: Helene Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden
Ekstase im Fan-Lager von Helene Fischer: Der Schlager-Star ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 41-Jährige verkündete die frohe Nachricht über Instagram, wo sie einen handgeschriebenen Brief an ihre Fans postete.
Zur Story