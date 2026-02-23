Woody hat jetzt eine Glatze: Die «Toy Story»-Figuren werden älter

Der fünfte «Toy Story»-Film hält eine Überraschung für die Fans bereit. Als Woody im Trailer seinen Cowboyhut abnimmt, kommt plötzlich eine Glatze zum Vorschein.

Obwohl Woodys Alter im Film nie ausdrücklich genannt wird, scheut sich der fünfte Teil nicht vor dem Offensichtlichen: Auch Spielsachen werden älter.

Später im Trailer macht sich Lilypad (ein neuer Charakter) über Woody lustig und fragt, ob er ein «Altmänner-Spielzeug» sei. In der Filmreihe wird sein Alter nie bestätigt, doch im ersten Teil, der 1995 erschienen ist, soll Woody bereits Mitte 40 sein.

Woody ist nicht mehr der Jüngste und verliert langsam seine Haare in «Toy Story 5». Bild: pixar

Die Reaktionen auf Andys Glatze fallen eher gemischt aus. Viele Fans witzeln darüber, dass das Spielzeug für eine Haartransplantation in die Türkei fliegen solle. Andere ziehen Parallelen zum echten Leben und schreiben, dass – genau wie Woody – auch die Fans nicht mehr die Jüngsten seien. «Wenn du gelebt hast, als ‹Toy Story 1› herausgekommen ist, erlebst du das jetzt vielleicht auch», schreibt ein Fan auf X. Ein anderer doppelt nach: «‹Toy Story› war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe – und jetzt haben Woody und ich beide eine Glatze!»

Dass animierte Figuren sichtbar altern, ist selten. Nicht so bei «Toy Story»: In der Filmreihe werden Andy und sein Zwergdackel Buster deutlich älter.

Andy wird im Verlauf von «Toy Story» zum Teenager. Bild: pixar

In «Toy Story 3» ist auch Buster zehn Jahre älter als im zweiten Teil und längst kein Welpe mehr. Inzwischen ist er etwas dick geworden und hat graues Fell bekommen.

Auch Andys Hund Buster altert merklich. Bild: pixar

In «Toy Story 5» wird Woody erneut von Tom Hanks gesprochen, Buzz von Tim Allen, Duke Caboom von Keanu Reeves und Jessie von Joan Cusack. Der neue Animationsfilm erzählt, was passiert, wenn Technik im Kinderzimmer Einzug hält. Dafür wird eine neue Figur namens Lilypad eingeführt. Gesprochen wird sie von Greta Lee.

«Toy Story 5» läuft ab dem 18. Juni bei uns in den Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

