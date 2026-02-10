Peter Claffey als Ser Duncan the Tall in «A Knight of the Seven Kingdoms». Bild: hbo

«A Knight of the Seven Kingdoms» wird immer besser: Episode 4 überrascht Fans

Der Start des neuen «Game of Thrones»-Spin-offs war nicht sehr überzeugend. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer beschrieben die erste Episode als langweilig und auch die Bewertungen liessen darauf schliessen, dass GoT-Fans nicht zufrieden sind mit «A Knight of the Seven Kingdoms».

Auf der Film- und Serien-Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erhielt «A Knight of the Seven Kingdoms» von Kritikern eine Bewertung von 88 Prozent. Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen waren ein bisschen weniger begeistert und bewerteten die Serie über Ritter Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg mit 77 von 100 Prozent. Nach der zweiten Episode gingen die Bewertungen nochmals nach unten auf 64 Prozent.

Seit der Veröffentlichung der vierten Folge hat sich der Kritiker-Score deutlich verbessert. Dieser liegt inzwischen bei 95 Prozent. Die Zuschauer hingegen bewerten die Serie mit lediglich 72 Prozent (trotzdem ein deutlicher Anstieg von acht Prozent) und damit gleich gut wie die zweite Staffel von «House of the Dragon».

Bei IMDb zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die vierte Folge der ersten Staffel von «A Knight of the Seven Kingdoms» mit dem Titel «Seven» ist nun die am höchsten bewertete Folge der «Game of Thrones»-Franchise seit neun Jahren und hat auf IMDb eine Nutzerbewertung von 9,7 von 10 Punkten erhalten. Die letzte Folge, die diese Marke erreichte, war «Spoils of War», Folge vier der siebten Staffel von «Game of Thrones», die 2017 ausgestrahlt wurde. Keine GoT-Folge nach diesem Zeitpunkt erreichte eine höhere Bewertung, auch nicht bei «House of the Dragon».

Die Folge wurde für ihre emotionalen Höhepunkte, die Darstellerleistungen, die Regie und ihre Intensität gelobt. Fans schreiben, dass sie «A Knight of the Seven Kingdoms» besser finden als «House of the Dragon».

«Ich habe gerade die vierte Folge von ‹A Knight of the Seven Kingdoms› zu Ende gesehen, das ist echtes Kino!»

«Ich mache keine Witze, ‹A Knight of the Seven Kingdoms› ist verdammt grossartig. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Serie gesehen habe, bei der ich die Charaktere nicht nur aus guten Gründen mochte oder nicht mochte, sondern nach dem Anschauen auch hoffnungsvoll war. Ein absolutes TV-Highlight.»

«Episode 4 von ‹A Knight of the Seven Kingdoms› hat eine Bewertung von 9,7 auf IMDb. Es ist eine der am höchsten bewerteten TV-Episoden im gesamten ‹Game of Thrones›-Universum.»



«Ich finde diese Serie ehrlich gesagt unterhaltsamer als HOTD.»



«Nach Folge 4 steht ausser Frage, dass ‹A Knight of the Seven Kingdoms› derzeit die beste Serie ist und wenn das so bleibt, wird es dieses Jahr keine bessere geben. Tu dir einen Gefallen und schau sie dir an!»

Vor allem schienen die Zuschauer begeistert davon zu sein, dass «A Knight of the Seven Kingdoms» selbstbewusst genug ist, um Geduld zu zeigen. Das Ende von Folge vier beweist, dass es bei den epischen Momenten manchmal nicht um Schlachten oder Blutvergiessen geht, sondern darum, wer es wagt, sich dort zu zeigen, wo er nicht hingehört.

Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge «A Knight of the Seven Kingdoms» auf HBO Max. Insgesamt gibt es sechs Episoden, die zwischen 30 und 40 Minuten dauern. Die Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.

Trailer:

(cmu)

