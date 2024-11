«Ob Lord of the Rings», «The Dark Knight» oder «Home Alone» – in all diese Filme haben es Bloopers geschafft. bild: Watson

Diese 14 Bloopers und improvisierten Szenen landeten trotzdem im Film

Manchmal sind es die ungeplanten Szenen, die eine Szene – oder gar einen Film – erst zu dem machen, was sie ist. Seien das nun unerwartete Tränen, ein Fehler in der Animationssoftware oder ein Unfall vom Stuntdouble.

Hier findest du 14 Bloopers, die es extra in den fertigen Film geschafft haben.

Dass Calvin in «Django Unchained» seine Hand aufschneidet, war ein Versehen. Leonardo DiCaprio hat sie tatsächlich aufgeschnitten und die Szene trotz blutender Hand weitergespielt.

Bild: columbia pictures

Der wahre Grund, weshalb Heath Ledger in «The Dark Knight» ständig über seine Lippen leckte, war, damit seine Joker-Make-Prothese nicht abrutschte. Das wurde schliesslich zu einem charakteristischen Teil seiner Figur.

Bild: warner bros.

Julia Stiles sollte nicht weinen, als sie das Gedicht in «10 Thing I Hate About You» vorlas. «Die Tränen waren nicht beabsichtigt. Auf einer gewissen Ebene wusste ich, dass ich etwas emotional sein sollte», sagte sie gegenüber «Cosmopolitan». «Aber [bei den Dreharbeiten] hätte ich nie erwartet, dass ich anfangen würde zu weinen. Ich weiss nicht, warum ich es tat, ob es mit etwas zu tun hatte, das zu der Zeit passierte, oder ob ich einfach nur überwältigt war von der ganzen Erfahrung, meinen ersten grossen Film zu machen.»

Bild: warner bros.

In «How to Train Your Dragon» war das leichte Zögern von Toothless eigentlich eine Panne in der Animationssoftware. Die Animatoren beschlossen, die Szene so zu lassen, da sie perfekt passte.

Bild: DreamWorks Animation

Der Stuntman, der die Szene filmte, in der McClane in «Die Hard» den Aufzugsschacht hinunterfällt, verlor seinen Halt und stürzte wirklich. Das führte dazu, dass der Sturz im Film viel länger und beängstigender war, als er eigentlich sein sollte.

Bild: 20th century fox

Die Katze, die Don Corleone in «The Godfather» streichelt, stand nicht im Drehbuch. Regisseur Francis Ford Coppola entdeckte den Streuner am Set und übergab ihn Marlon Brando für die Szene. Sie ruinierte aber fast mehrere Aufnahmen, weil sie zu laut schnurrte.

Bild: paramount pictures

Ben Burtt, der Sound-Designer der originalen «Star Wars»-Filme, erzählte, dass er die ikonischen Soundeffekte der Lichtschwerter bei Zufall aufgenommen hat, indem er ein Mikrofon aus einem Zimmer in ein anderes trug. Dabei nahm er ein Geräusch von einem alten Fernseher auf. Er merkte, dass das, nach ein wenig bearbeiten, perfekt für die Vision, die er hatte, passte.

Bild: lucasfilm

In Titanic sagt Jack zu Rose, sie solle sich «auf das Bett... die Couch» legen, während er sich darauf vorbereitet, sie zu zeichnen. Ursprünglich war der Satz nur «leg dich auf die Couch», doch Regisseur Cameron Diaz fand, dass dieser Versprecher Jack noch nervöser erscheinen lässt und entschied sich, den Versprecher im Film zu lassen.

Bild: paramount pictures

Viggo Mortensen hat sich während der Dreharbeiten für «The Lord of the Rings: The Two Towers» zwei Zehen gebrochen, als er einen Helm kickte. Aufgrund des Schmerzes schreit er auf und fällt zu Boden. Dieser Schrei passte allerdings perfekt zu Aragons emotionalem Schmerz in der Szene und landete deshalb im Film.

Bild: new line cinema

Eigentlich sollte Kevin in «Home Alone» seine Hände nicht im Gesicht haben während seines ikonischen Schreis. Macaulay Culkin machte es trotzdem und der Regisseur fand es so lustig, dass er sich dafür entschied, die Geste im Film drin zu lassen.

Bild: 20th century fox

«Rocky» hatte ein kleines Budget, daher sind die meisten Leute, die man im Hintergrund sieht, keine Statisten, sondern ganz normale Leute, die nicht wussten, dass sie gefilmt wurden. Die Szene, in der Rocky durch einen Markt rennt und von einer Person eine Orange in die Hand gedrückt bekommt, stand nicht im Skript.

Bild: Chartoff-Winkler Productions

Die Szene in «Dirty Dancing», in der Johnny und Baby auf dem Boden aufeinander zu kriechen, war nicht für den Film vorgesehen. Patrick Swayze und Jennifer Grey haben sich vor den Dreharbeiten nur aufgewärmt, aber dem Regisseur gefiel die Choreo so sehr, dass sie im Film aufgenommen wurde.

Bild: Vestron Pictures

Eine der kultigsten Szenen in «Silence of the Lambs» ist die, in der Dr. Hannibal Lecter mit einem FBI-Agenten über seine Verbrechen spricht und anfängt zu fauchen. Sir Anthony Hopkins hat das Geräusch zufällig am Set gemacht und beschloss, es in eine Aufnahme einzubauen.

Bild: orion pictures

In der Szene, in der Éowyn in «The Lord Of The Rings: The Two Towers» in die Ferne starrt, sehen wir, wie eine Fahne von einem Mast abgerissen wird und davonfliegt. Auch wenn diese Szene absichtlich und metaphorisch aussieht, flog die Fahne versehentlich weg, da in einem neuseeländischen Tal gefilmt wurde, in dem es stark windet.

Bild: new line cinema

(cmu)

