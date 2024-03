Ursprünglich hätte «Alien: Romulus» nicht in den Kinos gezeigt werden und direkt auf dem Streaming-Dienst Disney Plus erscheinen sollen. So wie zuvor das «Predator»-Prequel «Prey». Doch aufgrund der hohen Zuschauerzahlen sowie dem positiven Feedback der Fans wurde bei Disney umentschieden und der neue «Alien»-Film auf der grossen Leinwand gezeigt.

Diese Rollläden zeigen exemplarisch, was in den Bergdörfern gerade schiefläuft

KateGate: Heute mit dem «doppelten Löckchen» und dem «toten» Charles

Nach dem gefälschten Muttertagsfoto soll Kate jetzt wirklich physisch in Erscheinung getreten sein. Und die Welt befürchtet wie immer das Schlimmste.

Es gibt Ufo-Sichtungen und neu auch Kate-Sichtungen. Denn wenn sich die halbe Welt seit Wochen fragt: «Wo ist Kate?», muss es auch Leute geben, die Kate allmählich herbeihalluzinieren. Ich weiss das, weil ich zu jenen Teenies gehörte, die in ihrer 80er-Jahre-Kindheit Ufos herbeibeschworen, dabei so lange in eine brennende Taschenlampe starrten, bis sie unweigerliche ufoeske Erscheinungen hatten, und garantiert am nächsten Tag im Garten Fussabdrücke von Aliens fanden. Wir fanden damals jedenfalls in erstaunlich vielen Gartenbeeten Alien-Spuren.