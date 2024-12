Kevins Mutter war beim Dreh 36 – Film-Fakten, die dich alt aussehen lassen

Alle Jahre wieder schockiert Fans der Fakt, dass Catherine O'Hara, die Kevins Mutter im ersten «Home Alone»-Film spielt, erst 36 Jahre jung ist. Mit fünf Kindern und einem riesigen Haus. Viele, die mit den Filmen aufgewachsen sind, sind jetzt in einem ähnlichen Alter.

Das bedeutet: Wir sind alt. bild: tiktok

Im Film wird ihr Alter nie angegeben, Fans gehen allerdings davon aus, dass sie gleich alt sind. Auf die Fans wirkt Kate aber sehr viel älter. Spekuliert wird, dass dies aber hauptsächlich an der Kleidung und dem Haarstyle von damals liege.

Bild: 20th century fox

Auch folgende Charaktere aus Filmen und Serien sind wahrscheinlich sehr viel jünger, als du gedacht hättest.

Die Golden Girls

In der Serie «Golden Girls» sind Dorothy, Rose und Blanche in ihren 50ern. Vom Aussehen her könnten sie aber locker 20 Jahre älter sein. Einzig Estelle ist mit knapp 80 etwas älter, wurde aber von der (erst) 62-jährigen Estelle Getty gespielt. Auch Bea Arthur (Dorothy) und Betty White (Rose) waren anfangs 60. Rue McClanahan (spielte Blanche) war mit 51 die jüngste der Schauspielerinnen.

Bild: nbc

Danny Tanner in «Full House»

Danny Tanner, Witwer und Vater von drei Töchtern, war in der ersten Episode von «Full House» erst 29 Jahre alt. Uncle Jesse war damals sogar erst 24. Schauspieler Bob Saget (Danny) war zu diesem Zeitpunkt 31 und John Stamos (Jesse) war genau gleich alt wie sein Charakter. Also herzige 24.

Bild: Jeff Franklin Productions

Claire und Jamie in «Outlander»

Als Claire zum ersten Mal durch die Steine in die Vergangenheit reist, ist sie 27 Jahre alt. Jamie Fraser ist noch einige Jahre jünger, nämlich 22.

Caitríona Balfe, die Claire spielte, war 35, Sam Heughan ein Jahr jünger.

Bild: starz

Meredith in «The Parent Trap»

Meredith ist die böse Fast-Stiefmutter von den Zwillingen Annie und Hallie. Die Schauspielerin Elaine Hendrix selbst war damals aber erst 28. (Wenn du älter bist als das, ist das schwer zu verdauen.)

Bild: walt disney pictures

Doc Brown in «Back to the Future»

Das Alter von Doc Brown variiert je nach Medium. So ist er im Videogame im Jahr 1914 geboren, im Film 1920 und in der Zeichentrickserei noch zwei Jahre später. Die bekannteste Version des Charakters ist allerdings die Darstellung von Christopher Lloyd in den Filmen. Das macht ihn im ersten «Back to the Future»-Film 65 Jahre alt. Er könnte aber locker als 80-Jähriger durchgehen, der Schauspieler war allerdings erst 46.

bild: universal pictures

Mia in «Pulp Fiction»

Die Kettenrauchende Mia Wallace ist (genau wie die Darstellerin Uma Thurman) erst Mitte 20, als sie den Gangsterboss Marsellus Wallace heiratet.

Bild: Moviepilot

Jon Snow in «Game of Thrones»

In der ersten Staffel von «Game of Thrones» ist Jon Snow erst 16 Jahre alt. Sein Vater, Ned Stark, ist übrigens etwa 35, als er *Achtung Spoiler* geköpft wird.

Die Schauspieler Kit Harington und Sean Bean waren zu diesem Zeitpunkt 25, respektive 52.

Bild: hbo

Sherlock Holmes

Der erste Roman von Arthur Conan Doyle, «Eine Studie in Scharlachrot», spielt im Jahr 1881. Das macht Sherlock Holmes 27 Jahre alt, als er seinen Partner Watson kennenlernt. Benedict Cumberbatch war 34, als er den Detektiv spielte.

bild: bbc

Claude Frollo in «The Hunchback of Notre Dame»

Claude, der finstere Bösewicht in Disneys Verfilmung von «The Hunchback of Notre Dame», sieht zwar aus wie ein älterer Mann, ist aber erst 36. Genau wie in der Romanvorlage also.

Bild: disney

Worf in «Star Trek»

Das Klingonen-Make-up, das Michael Dorn für die Rolle trug, lässt Worf definitiv wie einen abgehärteten Kriegsveteranen aussehen. Als er aber das erste Mal zur Besatzung der Enterprise stösst, ist er allerdings erst 24 Jahre jung. Dorn war damals 39.

Bild: paramount

Julianne und Kimberly in «My Best Friend's Wedding»

Julia Roberts' Charakter Julianne in «My Best Friend's Wedding» ist 27 Jahre alt, sie selbst 30. Und Kimberly, die Verlobte von Juliannes bestem Freund, ist noch jünger: 20. Kimberly wurde von der 25-jährigen Cameron Diaz gespielt.

Bild: tristar pictures

Bonus: Hans Moleman in «The Simpsons»

Auch wenn er wie ein Grossvater aussieht, ist Hans Moleman erst 31, zumindest laut Simpsons-Wiki und nach seiner eigenen Aussage in der Serie. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt. Sein schrumpliges Aussehen wird in der Serie mit Alkoholismus erklärt.

Bild: fox

