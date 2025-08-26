«Momo» oder «Der kleine Lord» sind nur einige von vielen prägenden Filmklassikern. Bild: watson

Der «kleine Lord» hat geheiratet – das machen die Kinderstars heute

Kinderstars wie Ricky Schroder, Heintje oder Radost Bokel wurden mit ihren Filmen oder ihrer Musik weltberühmt. Doch wie sehen sie heute aus?

Filme und Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern haben viele von uns geprägt und sind auch heute noch Kult. Die sogenannten Kinderstars legten oftmals eine steile Karriere hin. Doch was machen Michel, Pippi Langstrumpf und Lord Fauntleroy heute und wie sehen sie überhaupt aus?

Ricky Schroder

Ricky Schroder spielte einst den kleinen Lord Fauntleroy an der Seite von Alec Guinness. Bild: picture alliance

Ricky Schroder, der mit vollem Namen Richard Bartlett Schroder heisst, kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Filmklassiker «Der kleine Lord» aus dem Jahr 1980. Der Film wurde Kult und darf auch heute bei vielen an Weihnachten nicht fehlen. 45 Jahre später hat der mittlerweile 55-Jährige nun geheiratet, wie er auf Instagram bekanntgab.

Es ist bereits die zweite Heirat. Aus der vorherigen, über 20-jährigen Ehe stammen 4 erwachsene Kinder.

Das Schauspielern hat Schroder vor zehn Jahren an den Nagel gehängt und arbeitet mitunter als Produzent und Regisseur. 2024 sagte er in einem Interview mit Fox News Digital, er sei nach Colorado gezogen und habe mit der Schauspielerei abgeschlossen, denn er «habe nie zu Hollywood gepasst». Dort lebt er zurückgezogen auf einer Farm.

Ricky Schroder rührte als Zehnjähriger die Menschen in der Rolle des Lord Fauntleroy. Bild: Featureflash

Die ein oder andere Schlagzeile gab es dann vom religiösen und konservativen Republikaner aber trotzdem, denn mit kontroversen Aktionen und Aussagen sorgt er immer wieder mal für Diskussionen.

Heintje

Heintje kann auch heute noch von den Tantiemen des Hits «Mama» leben. Bild: www.imago-images.de

Im August 2025 wurde der einstige Kinderstar Hendrik «Hein» Simons 70. In den 60er-Jahren liess der Niederländer mit Hits wie «Mama» zahlreiche Mütterherzen schmelzen und ab Ende der 60er spielte er sogar in einigen Filmen wie «Hurra, die Schule brennt» mit. Im Alter von zwölf Jahren ist Heintje bereits stolzer Besitzer von zehn goldenen Schallplatten und einem goldenen Löwen. Der Erfolg nahm mit dem Stimmbruch als 16-Jähriger dann allmählich ab, obwohl er 1975 in Südafrika mit zwei in Afrikaans aufgenommenen Songs nochmals viele Fans gewinnen konnte.

Heintje ist gesundheitlich angeschlagen und hat kürzlich alle anstehenden Auftritte abgesagt. Bild: www.imago-images.de

Trotzdem macht er auch heute noch Volksmusik und tritt in verschiedenen Musiksendungen oder im TV auf. Da er seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, könnte er seine Karriere aber früher beenden als gedacht. Grund dafür sind eine Hautkrebserkrankung, eine Herzschwäche und eine überstandene Lungenembolie sowie ein immer schlechter werdendes Gehör.

Finanziell scheint es ihm aber an nichts zu fehlen. Er lebt auf einem Reiterhof in Belgien und vermietet dort wie auch auf Gran Canaria Ferienwohnungen.

Radost Bokel

1986 spielte Radost Bokel Momo. Bild: www.imago-images.de

Mitte der 80er spielte die damals neunjährige Radost Bokel im Michael-Ende-Klassiker «Momo» die Hauptrolle, wofür sie unter anderem mit dem Bambi ausgezeichnet wurde.

Danach spielte sie in einigen Produktionen wie «Rivalen der Rennbahn» oder in diversen Krimi-Reihen wie dem «Tatort» mit. Wie viele Kinderstars versuchte auch sie sich in der Musik und veröffentlichte einen Song – jedoch mit mässigem Erfolg. Auch bei Reality-Sendungen wie «First Dates» oder dem «Dschungelcamp» war sie zu sehen. Bei Letzterem erreichte sie den siebten Platz. 2013 wurde sie zudem im «Playboy» abgebildet und zeitweise arbeitet sie auch als Synchronsprecherin.

Radost Bokel machte auch bei der Vox-Sendung «First Dates» mit, jedoch bei der Promi-Version. Bild: www.imago-images.de

Von 2008 bis 2015 war sie mit Soul-Musiker Tyler Woods verheiratet und lebte einige Zeit in den USA. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor.

Jan Ohlsson

«Michel aus Lönneberga» wurde nach den Büchern von Astrid Lindgren verfilmt.

In den 70ern wurde der Schwede Jan Ohlsson in seiner Rolle des frechen Michel in den «Michel aus Lönneberga»-Filmen berühmt. Bei der ersten Produktion war er neun Jahre alt. Auch danach spielte er noch in zwei Filmen mit, gab die Schauspielerei aber wegen der ständigen Vergleiche mit seiner Paraderolle auf. Er entschied sich für einen ganz anderen Beruf und arbeitete als Systemtechniker in einer Computerfirma. Mit der Öffentlichkeit wollte er nichts mehr zu tun haben.

Der heute 63-Jährige lebt in Uppsala und hat zwei Kinder.

Jan Ohlsson zog sich von der Schauspielerei zurück. Bild: youtube/nyhetsmorgon

Inger Nilsson

Inger Nilsson spielte im Alter von neun Jahren erstmals Pippi Langstrumpf. Bild: MFA+

Ende der 1960er-Jahre wurde Inger Nilsson als das stärkste Mädchen der Welt berühmt und war für viele Kinder ein Vorbild. Geschlechterklischees wurden in Astrid Lindgrens Klassiker über Bord geworfen. Doch was wurde aus der Schauspielerin, die anders als ihre Rolle eher schüchtern und ruhig war?

Inger Nilsson arbeitete nach dem Schulabschluss zunächst als Sekretärin, war später aber wieder in einigen Schauspielrollen zu sehen. Die Filme hatten mässig Erfolg. Zwischenzeitlich versuchte sie sich als Sängerin und veröffentlichte den Popsong «Keep on Dancing». Auch dies lief nicht so wie erhofft. Nilsson hatte danach immer mal wieder Auftritte in Filmen oder TV-Serien wie «Der Kommissar und das Meer».

2009 spielte sie in der einzigen Staffel der schwedischen Version des «Dschungelcamps» mit und belegte den vierten Platz.