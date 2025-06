Diese Kreuzfahrt erwies sich als Albtraum für alle an Bord. Bild: netflix

Was, wenn auf dem Kreuzfahrtschiff die WCs überlaufen? Diese Netflix-Doku zeigt es

«KPop Demon Hunters» muss seinen Platz an der Spitze der Filmcharts von Netflix nach wenigen Tagen räumen. Eine Doku hat auf Anhieb den ersten Platz erobert, was angesichts des Themas nicht überrascht.

Jennifer Ullrich / watson.de

Von null auf Platz eins der Netflix-Charts – das passiert wahrlich nicht jeden Tag. Doch warum «Trainwreck: Poop Cruise» auf Anhieb viele Menschen fasziniert, deutet sich bereits im Titel an. Es wird richtig dramatisch.

Hinzukommt die kompakte Laufzeit von nur 55 Minuten, die aber ausreicht, um das Publikum verstört zurückzulassen. Immerhin geht es um eine wahre Geschichte.

«Trainwreck» bei Netflix: Was ist passiert?

Am 7. Februar 2013 stach die Carnival Triumph mit über 4000 Menschen an Bord von Galveston, Texas, in See. Geplant war eine viertägige Reise nach Cozumel, Mexiko. Doch am dritten Tag brach im hinteren Maschinenraum ein Feuer aus, verursacht durch eine undichte Treibstoffleitung.

Obwohl der Brand schnell gelöscht wurde, fielen vier von sechs Motoren aus, und das Schiff trieb manövrierunfähig im Golf von Mexiko. Unter anderem «Time» hat die Geschichte rekapituliert.

Die Situation an Bord verschlechterte sich rapide. Ohne funktionierende Toiletten und Klimaanlage mussten die Menschen an Bord in provisorischen Zelten auf dem Deck schlafen. Abwasser überflutete die Gänge, und der Gestank war unerträglich. Die Medien tauften das Schiff bald «Poop Cruise».

Erst nach fünf Tagen konnte die Carnival Triumph in den Hafen von Mobile, Alabama, geschleppt werden. Doch damit war das Unglück nicht vorbei: Während Reparaturarbeiten riss sich das Schiff bei starkem Wind los und beschädigte mehrere andere Schiffe. Ein Mitarbeiter kam laut «Los Angeles Times» dabei ums Leben.

Schwere Vorwürfe gegen Carnival Cruise Line

Die Dokumentation bei Netflix zeigt, wie aus einem Traumurlaub ein Albtraum wurde und wirft Fragen zur Verantwortung der Reederei auf. Carnival Cruise Lines musste sich später mit Klagen und einem massiven Imageschaden auseinandersetzen.

Ein Vorwurf lautete, Carnival sei sich einer «andauernden» Brandgefahr bewusst gewesen. Diese habe sogar die gesamte Flotte betroffen. Weiter trat das Schiff die Reise angeblich mit nur vier von sechs funktionsfähigen Stromgeneratoren an.

«Trainwreck: Poop Cruise» ist seit dem 24. Juni auf Netflix verfügbar und bietet einen Blick auf eines der grössten Kreuzfahrt-«Unfälle» der jüngeren Geschichte.

Hier kannst du den Trailer schauen:

