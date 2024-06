14 Reunions von Stars, die dein Fan-Herz höherschlagen lassen

Was lässt Fan-Herzen viel höherschlagen, als zu sehen, wie sich ihre Lieblings-Schauspieler auch Jahre nach dem Aus der Serie oder des Filmes wieder treffen?

Mae Whitman teilte kürzlich auf Instagram, dass sie schwanger ist. Doch die Ankündigung kam nicht einfach so – sie hat sich dabei etwas überlegt. Und zwar posierte sie mit ihren «Parenthood»-Co-Stars (deutsch: «Elternschaft») hochschwanger für ein Foto. Clever.

Auch andere Stars treffen lange nach dem Aus ihrer Serie auf ihre ehemaligen Arbeitskollegen. Hier kommen 14 tolle Reunions von Schauspielerinnen und Schauspielern in vergangenen Jahren.

«Parenthood»

Um ihre Schwangerschaft anzukündigen, teilte Mae Whitman auf Instagram ein Foto mit ihren Co-Stars aus «Parenthood»: Lauren Graham und Miles Heizer.

2010:

Bild: nbc

2024:

«Orange Is the New Black»

Natasha Lyonne und Danielle Brooks umarmten sich im Januar 2024 auf dem roten Teppich bei der jährlichen «Best Performances»-Party des «W Magazine», die einen Abend vor den Golden Globes stattfand (für die sie beide nominiert waren). Sie spielten von 2013 bis 2019 in allen sieben Staffeln von «Orange Is the New Black» zusammen.

2004:

Bild: imago images

2024:

Bild: Getty Images North America

«Freaky Friday»

Lindsay Lohan hat im März eine «Freaky Friday»-Fortsetzung bestätigt. Lohan und Jamie Lee Curtis feierten, indem sie ein gemeinsames Bild auf Instagram teilten.

2003:

Bild: walt disney

2024:

«Lizzie McGuire»

«Lizzie McGuire» mit Hilary Duff in der Hauptrolle lief von 2001 bis 2004 auf dem Disney Channel, 2003 kam sogar noch ein Film heraus. 2019 wurde angekündigt, dass die Serie neu aufgesetzt wird und neue, erwachsenere Folgen kommen. Doch noch bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde, wurde die Serie wieder abgesetzt. Schade. Immerhin über das Foto der Reunion konnten sich die «Lizzie»-Fans freuen.

2001:

Bild: disney channel

2019:

Bild: disney plus

«Hotel Zack & Cody»

«Hotel Zack & Cody»-Stars Dylan Sprouse und Ashley Tisdale haben sich bei einem Football-Spiel in Los Angeles getroffen. «Ich habe meinen kleinen Bruder getroffen. Ich liebe dich so sehr!», schrieb Tisdale auf Instagram. Da es auch gleich noch der Geburtstag von Sprouses Frau, Model Barbara Palvin, war, sangen sie gemeinsam Happy Birthday für sie.

2006:

Bild: disney channel

2023:

«High School Musical»

Vergangenes Jahr lancierte Vanessa Hudgens neue Geschmacksrichtungen für ihre Getränkemarke, und zur Party waren auch ehemalige Wildcats eingeladen: Monique Coleman (spielte Taylor) und Olesya Rulin (spielte Kelsi).

2008:

Bild: disney

2023:

«Gossip Girl»

Im August 2022 trafen sich Chace Crawford, Jessica Szohr, Ed Westwick, Zuzanna Szadkowski und Aaron Schwartz (alias Nate, Vanessa, Chuck, Dorota und Vanya) auf der Ep-ix & Chill Convention in South Carolina.

2007:

Bild: warner bros.

2022:

«How I Met Your Mother»

Josh Radnor brachte vergangenes Jahr ein Musikalbum heraus und ging auf eine kleine USA-Tour. Am letzten Abend in Los Angeles war auch sein ehemaliger «How I Met Your Mother»-Co-Star Alyson Hannigan anwesend.

2014:

Bild: cbs

2023:

«The Devil Wears Prada»

An den diesjährigen SAG-AFTRA-Awards haben Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt gemeinsam einen Award präsentiert und konnten sich einen «The Devil Wears Prada»-Witz nicht verkneifen.

2006:

Bild: 20th century fox

2024:

«The Breakfast Club»

Molly Ringwald und Ally Sheedy trafen sich im Dezember 2022 in New York. Ringwald schrieb unter das Foto: «Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenks-Abendessen mit meiner hellseherischen Schwester Ally».

1985:

Bild: united international pictures

2022:

«Back to the Future»

Die Darsteller der «Zurück in die Zukunft»-Filmreihe trafen sich im Februar 2023 auf der FAN EXPO in Portland, Oregon, wieder.

Tom Wilson, der in der kultigen 80er-Jahre-Trilogie die Rolle des Biff Tannen spielte, schrieb zu einem Selfie mit seinen ehemaligen Kollegen Michael J. Fox, Lea Thompson und Christopher Lloyd: «Okay, das ist also passiert.»

1985:

Nicht auf dem Foto: Christopher Lloyd. Bild: universal pictures

2023:

«Parks and Recreation»

Rashida Jones, Amy Poehler und Aubrey Plaza trafen sich im Februar 2020, um den Galentines Tag zu feiern. Ebenfalls dabei war Kathryn Hahn, sie spielte bei «Parks and Recreation» allerdings nicht mit.

2009:

Bild: Universal Media Studios

2020:

Bild: instagram

«The Office» (US)

Angela Kinsey teilte im Oktober ein Foto von ihr, Rainn Wilson und Steve Carell. Dass sie immer wieder ihre ehemaligen Co-Stars von der Sitcom «The Office» trifft, ist aber nichts Ungewöhnliches. Gemeinsam mit Jenna Fischer hat sie den Podcast «Office Ladies», wo sie über die Serie reden und immer wieder ihre ehemaligen Kollegen einladen.

2005:

Bild: nbc universal

2023:

«Gilmore Girls»

«Es hat nur 20 Jahre gedauert, bis ich einen Wachstumsschub hatte, aber jetzt bin ich endlich grösser als LG!!!», scherzte Melissa McCarthy mit ihrer ehemaligen «Gilmore Girls»-Kollegin Lauren Graham auf Instagram.

2000:

Bild: warner bros.

2020:

(cmu)

