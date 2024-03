Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Bild: walt disney

Lindsay Lohan bestätigt «Freaky Friday»-Fortsetzung mit Jamie Lee Curtis

Das körpertauschende Mutter-Tochter-Duo kommt zurück!

Eine Fortsetzung von «Freaky Friday» ist in Arbeit. Das bestätigt Hauptdarstellerin Lindsay Lohan in einem Radiointerview. Schon seit einigen Jahren brodeln die Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung des Films aus 2003.

Auch Jamie Lee Curtis ist wieder mit an Bord. «Wir sind beide aufgeregt», sagt Lohan. Und weiter: «Ich möchte noch nicht zu viel verraten». Es ist also auch nicht klar, wie weit die Produktion ist.

Seit Jahren geht das Gerücht um, dass es eine «Freaky Friday»-Fortsetzung geben wird, nun wurde es von Lohan bestätigt. Bild: walt disney

Lohan und Curtis sprachen schon in der Vergangenheit über eine mögliche Fortsetzung und dass sie dafür offen sind. Sogar eine Idee, wie der Film aussehen könnte, hat Curtis schon: «Lasst mich die Oma sein, die ihren Platz mit Lindsay tauscht, damit sie dann eine sexy Grossmutter wird, die glücklich mit Mark Harmon ist, so glücklich wie man halt mit Mark Harmon sein kann».

«Freaky Friday» basiert auf einem Roman von Mary Rodgers aus dem Jahr 1972 und handelt von einer Mutter und Tochter, deren Körper durch einen magischen chinesischen Glückskeks vertauscht werden. Curtis und Lohan waren das Mutter-Tochter-Duo, wobei Harmon im Film den Verlobten von Curtis spielte.

Der Film von 2003 mit Lohan und Curtis in den Hauptrollen war die dritte Verfilmung des Romans nach einem Film von 1976 mit Barbara Harris und Jodie Foster in den Hauptrollen und einem Fernsehfilm von 1995 mit Shelly Long und Gaby Hoffmann. Der Disney Channel hat «Freaky Friday» zuletzt 2018 als Musical verfilmt, mit Cozi Zuehlsdorff und Heidi Blickenstaff in den Hauptrollen.

