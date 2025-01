Star Wars-Feeling: Dieses Hotel sieht aus wie eine Filmkulisse

Video: watson/Emanuella Kälin

Ein Resort mitten in der Wüste von Utah bietet Star Wars-Fans ein ganz besonderes Erlebnis. Auf dem 240 Hektar grossen Gelände mit dem Namen Outpost X können Besucher in eigens aus Golfkarts gebauten «Sand Cruisern» über die karge Landschaft gleiten – ein Gefühl, das an Luke Skywalkers berühmten Landspeeder erinnert.

Dahinter steckt ein ehemaliger Kulissenbauer, der über eineinhalb Jahre an seinem Projekt gearbeitet hat. Inspiriert wurde Outpost X von verschiedenen Science-Fiction-Wüstenfilmen.

Rund um das Resort in der Wüste gibt es eine Geschichte, die sogar als Podcast zu hören ist. Sie soll die Gäste 2000 Jahre in die Zukunft entführen. Sogar Kostüme können gemietet werden, um ganz in die Rolle zu schlüpfen.

Seit einem halben Jahr lockt das ungewöhnliche Resort Abenteuerlustige und Science-Fiction-Fans in die trockene Weite. Es bietet sieben verschiedene Lebensräume und fünf Arten von Unterkünften, von Schlafzimmern in Höhlen bis hin zu einer Unterkunft in einer durchsichtigen Kuppel.

Neben den Übernachtungsmöglichkeiten gibt es zahlreiche Aktivitäten: ein Spa, Töpferkurse und Whirlpools mit Blick auf den endlosen Himmel. Die Preise für eine Übernachtung liegen zwischen 129 und 475 Dollar.

Ziel der Sci-Fi-Oase ist es, Menschen aus ihrem Alltagstrott herauszuholen, sie in eine andere Welt zu entführen und ein Gefühl von Abenteuer und Gemeinschaft zu vermitteln. (emk)

