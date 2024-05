Die Dunkelheit kommt in der zweiten Staffel «The Rings of Power». Bild: amazon

Teaser für zweite Staffel «Rings of Power» veröffentlicht – 3. Staffel in Arbeit

Dunkelheit wird sie binden – Amazon hat den ersten Teaser für die zweite Staffel der «Herr der Ringe»-Serie «The Rings of Power» veröffentlicht. An der dritten Staffel wird bereits gearbeitet.

Der erste Teaser für die zweite Staffel «The Rings of Power» ist da. Die ersten Bilder sind sehr viel düsterer als der Grossteil der ersten Staffel.

Charlie Vickers nimmt seine Rolle als Sauron wieder auf, aber mit einem komplett neuen Aussehen, das «ihm helfen wird, die Bewohner von Mittelerde zu täuschen».

Die Staffel wird die Fans in J.R.R. Tolkiens Zweites Zeitalter zurückführen und verspricht, «die aufsteigende böse Präsenz Saurons zu zeigen, während er sein rachsüchtiges Streben nach vollständiger Macht fortsetzt».

Der Teaser kommt nur wenige Tage, nachdem Warner Bros. Details zu seinem neuen LOTR-Film mit dem Titel «The Hunt for Gollum» bekannt gegeben hat. Der Film spielt in Tolkiens Zweitem Zeitalter und bringt den Regisseur der ursprünglichen Trilogie, Peter Jackson, als Produzent zurück.

Handlung

In der offiziellen Beschreibung von Amazon heisst es:

«In der zweiten Staffel von ‹The Rings of Power› ist Sauron zurückgekehrt. Von Galadriel verstossen, ohne Armee oder Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen, um seine Kräfte wieder aufzubauen. Die Erschaffung der Ringe der Macht wird es ihm ermöglichen, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden.»

Die Ringe der Macht werden geschmiedet. Bild: amazon

Selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere werden in eine steigende Flut der Dunkelheit gestürzt und alle werden vor die Herausforderung, ihren Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht, gestellt. Elfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfoots ... während Freundschaften strapaziert werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, werden die Mächte des Guten immer tapferer darum kämpfen, das zu bewahren, was ihnen am wichtigsten ist: einander.

«The Rings of Power» ist die meistgesehene Serie am Tag des Streamingstarts von Prime Video und hat insgesamt mehr als 32 Milliarden Minuten gestreamt. Während sich die erste Staffel ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit HBOs «House of the Dragon» lieferte, wird die zweite Staffel genau zu der Zeit starten, wenn die zweite Staffel von «House of the Dragon» zu Ende geht.

Die neue Staffel startet am 29. August auf Amazon Prime Video.

Trailer Englisch:

Trailer Deutsch:

3. Staffel in Arbeit

Die Showrunner Patrick McKay und JD Payne haben einen neuen Vertrag mit Amazon Studios abgeschlossen, was ein positives Zeichen für die Zukunft der Fantasy-Serie bedeutet. Das Drehbuch sei bereits in Arbeit.

Das Duo war Autor und ausführender Produzent der ersten beiden Staffeln der Emmy-nominierten Prime Video-Serie «The Rings of Power», die im Herbst 2022 Premiere hatte. Die Serie ist die meistgesehene Originalserie von Amazon und rangierte während ihrer ersten Staffel jede Woche in den Top 4 der Streaming-Charts.

