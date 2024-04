Diese Schauspieler liessen sich als Andenken an ihre Filmrollen tätowieren

Mehr «Leben»

Manche Filme und Serien gehen unter die Haut. Wortwörtlich. Auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die darin mitgewirkt haben. Folgende Stars haben sich als Andenken an ihre Rollen und Charaktere tätowieren lassen:

Der «Herr der Ringe»-Cast

Bevor die Dreharbeiten für die «Der Herr der Ringe»-Trilogie abgeschlossen waren, liessen sich die Schauspieler und Crew gemeinsam tätowieren, um die Filme und ihre Charaktere zu feiern.

«Elijah Wood hatte die Idee. Er und Viggo Mortensen hatten einen Tätowierer ausfindig gemacht, der am Sonntagmorgen sein Studio öffnete und wir sind dann alle dort hingegangen», erzählt Sean Astin. Das Tattoo sagt «Neun» auf Elbisch. Regisseur Peter Jackson hat die Zehn.

Sir Ian McKellen zeigt sein «Herr der Ringe»-Tattoo. Bild: screenshot

Emilia Clarke für «Game of Thrones»

Nach ihrer Zeit bei Game of Thrones liess sich Emilia Clarke drei Drachen auf das Handgelenk stechen. Auf Instagram schrieb sie dazu, dass ihr Tätowierer «dafür sorgt, dass Mutter ihre Babys nie vergisst».

Maisie Williams und Sophie Turner für GoT

Arya und Sansa Maisie Williams und Sophie Turner liessen sich in Andenken tätowieren. Williams und Turner fanden am selben Tag heraus, dass sie für die Fantasy-Serie gecastet wurden und entschieden sich deshalb für dieses Motiv.

Bild: wireimage

Nochmals Sophie Turner für «Game of Thrones»

Nachdem die Dreharbeiten für die finale Staffel von «Game of Thrones» abgeschlossen waren, liess sich Sophie Turner einen Schattenwolf mit dem Zitat «The pack survives» (Deutsch: Das Rudel überlebt) stechen.

Bild: screenshot youtube

Carrie Fisher für «Star Wars»

Carrie Fisher hatte ein Tattoo Galaxie-Tattoo auf ihrem Knöchel, weil sie den Mond und die Sterne liebte und um ihre Rolle als Prinzessin Leia in den Star-Wars-Filmen zu ehren.

Neil Patrick Harris für «A Series of Unfortunate Events»

Als «A Series of Unfortunate Events» für eine zweite Staffel verlängert wurde, liess sich Neil Patrick Harris das V.F.D.-Symbol stechen. Dieses ist ein wichtiger Bestandteil der Bücher und der Serie und ist das Symbol einer geheimen und mysteriösen Organisation. Es war gleichzeitig Harris' erstes Tattoo.

Katherine McNamara und der Cast von «Shadowhunters»

Die Darsteller von der Serie «Shadowhunters» standen sich so nahe, «wir haben uns alle die Engelsrune tätowieren lassen», erzählt Katherine McNamara gegenüber «Seventeen».

«Es ist das erste Tattoo, das Schattenjäger in ihrer Ausbildung bekommen. Es ist ein Symbol für Stärke und bedeutet ‹Segen›, und diese Serie hat all diese Dinge für mich bedeutet. [...] Und jetzt das Tattoo mit dieser ganzen Familie zu teilen – ich könnte mir nichts Besseres vorstellen!»

Bryan Cranston und Aaron Paul für «Breaking Bad»

Bryan Cranston verriet in einem Interview mit GQ, dass einer der Dekorateure am «Breaking Bad»-Set Tätowierer war. So entstand die Idee, dass alle, die an der Produktion beteiligt sind und das wollen, sich von ihm tätowieren lassen. So bekam Bryan das Breaking-Bad-Elemente-Logo, während Aaron «Keine halben Sachen» auf seinen Bizeps tätowierte.

Bild: e! news

Lady Gaga für «A Star Is Born»

Lady Gaga ehrte ihre Zeit in «A Star Is Born», indem sie sich «La Vie en Rose» und eine Rose auf den Rücken tätowieren liess.

Sie singt den Song nicht nur im Film, auch Bradley Cooper sagte, dass er Lady Gaga bei einer Benefizveranstaltung «La Vie en Rose» singen sah und da wusste er, dass er sie für die Rolle in« A Star Is Born» haben wollte.

Jared Padalecki, Jensen Ackles und Jeffrey Dean Morgan für «Supernatural»

An der Hochzeit von Jeffrey Dean Morgan liess sich die Winchester-Familie tätowieren. Sie liessen sich eine Krone stechen, die vom Kopf aus aussieht wie ein W – für Winchester.

Tom Holland für «Spider-Man»

Während der Pressetour für «Spider-Man: Homecoming» erzählte Tom Holland, dass er sich ein Spider-Man-Tattoo machen liess. Er musste es schon zweimal nachstechen lassen, da Tattoos an der Fusssohle schnell verblassen.

Bild: SCREENSHOT YOUTUBE

Der Avengers-Cast

Es war die Idee von Scarlett Johansson, nach den Dreharbeiten zu «Avengers: Infinity War» gemeinsam Tattoos stechen zu lassen. Das Symbol, das sie sich stechen liessen, repräsentiert alle ihre Mavel Charaktere: Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye und Hulk. Der einzige Avenger ohne Tattoo ist Hulk aka Mark Ruffalo.

Die «Pretty Little Liars»

Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse, Lucy Hale und Janel Parrish haben sich nach dem Ende von «Pretty Little Liars» im Jahr 2016 alle tätowieren lassen.

Sie liessen sich alle den Anfangsbuchstaben ihres Charakters auf der Innenseite ihres Zeigefingers, um die Geste «Shhhhh» zu machen, stechen.

Margot Robbie und das ganze «Suicide Squad»-Team

Nach Abschluss der Dreharbeiten tätowierte sich der «Suicide Squad»-Cast gegenseitig das Wort SKWAD. Auch Crew-Mitglieder gingen zwischen den Aufnahmen in Margot Robbies Trailer, um sich tätowieren zu lassen. Jeder wollte eins, sagte Robbie in «The Tonight Show». Ihr Tattoo hat sie sich selbst gestochen und befindet sich an der Innenseite ihres Fusses.

Kaley Cuoco und Zosia Mamet für «The Flight Attendant»

Während der Dreharbeiten für die Serie The Flight Attendant liessen sich die Hauptdarstellerinnen Kaley Cuoco, Zosia Mamet und andere Crew-Mitglieder kleine Papierflieger als Andenken stechen.

Bild: instagram

Würdest du dir ein Tattoo für einen Film/eine Serie stechen lassen? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

Mehr zum Thema Film: