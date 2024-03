«Dune» und «Star Wars» haben viele Gemeinsamkeiten. Lichtschwerter sind keine davon. Leider. Bild: warner bros./lucasfilm

«Dune» und «Star Wars» sind sich verblüffend ähnlich – das alles hat George Lucas geklaut

«Dune» und «Star Wars» haben verblüffend viele Ähnlichkeiten. Zufall?

Wenn du in den nächsten Wochen im Kino sitzt und dir denkst: «‹Dune› hat viele gleiche oder ähnliche Elemente wie ‹Star Wars›», hast du nicht unrecht. Also eigentlich ist es umgekehrt: «Star Wars» hat viele gleiche Elemente wie «Dune». George Lucas scheint sich viele Dinge abgeschaut inspirieren lassen vom «Dune»-Universum von Frank Herbert. Denn während der erste «Star Wars»-Film 1977 herausgekommen ist, veröffentlichte Herbert seine ersten «Dune»-Bücher bereits in den 60er-Jahren.

Herbert äusserte sich nicht oft über «Star Wars». Doch 1977 sagte er: «Ich werde mich sehr bemühen, nicht zu klagen», gegenüber «Associated Press». Geschaut hat er «A New Hope» nicht, aber «in ‹Dune› gibt es eine Prinzessin Alia und der Film [‹Star Wars›] hat Prinzessin Leia. Und ich habe gehört, es gibt einen Sandwurmkadaver und Kapuzenbewohner in der Wüste, genau wie in ‹Dune›».

Hier kommen elf Ähnlichkeiten zwischen «Dune» und «Star Wars»:

(Spoiler-Warnung: In diesem Text kommen Spoiler zum ersten Teil von «Dune» vor.)

Sandwürmer vs. Sarlacc

In «Star Wars: The Return of the Jedi» kommt eine riesige, im Sand lebende Kreatur mit einem gewaltigen Maul voller Zähne vor. Diese wird Sarlacc genannt und lebt auf Tatooine. Diese Kreatur hat grosse Ähnlichkeiten mit den riesigen Sandwürmern in «Dune».

«Dune»

Ein Sandwurm auf Arrakis. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Sarlacc. Bild: lucasfilm

Wüstenplanet

Klar, «Star Wars» spielt in einer ganzen Galaxie, «Dune» hauptsächlich auf Arrakis. Doch in «Star Wars» ist einer der wichtigsten Planeten Tatooine – ein Sandplanet. Wie Arrakis.

«Dune»

Arrakis. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Tatooine. Bild: lucasfilm

Sandcrawler

In «Star Wars» reisen und wohnen die Jawas in sogenannten Sandcrawler. Diese wurden vor der Zeit der Galaktischen Republik für den Bergbau verwendet. In «Dune» benutzen die Menschen auf Arrakis Sandcrawler, um Spice abzubauen.

«Dune»

Mit den Sandcrawlern wird in «Dune» die Droge Spice abgebaut. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Die Jawas und ihr Sandcrawler. Bild: lucasfilm

Mächtige Geschwister

Leia und Luke Skywalker teilen eine starke spirituelle und psychische Verbindung. Leia erinnert an Prinzessin Alia aus «Dune», die Schwester von Paul Atreides, mit der er ebenfalls eine starke spirituelle und psychische Verbindung hat.

«Dune»

Alia Atreides. Hier in der Miniserie «Children of Dune» aus 2003. Bild: The Sci Fi Channel

«Star Wars»

Leia und Luke Skywalker. Bild: lucasfilm

Spice

Spice ist in beiden Universen ein beliebtes Handelsgut. In «Star Wars» enthalten die Minen von Kessel Unmengen von Spice, einer gefährlichen Droge. In «Dune» ist Spice Melange die mächtigste und begehrteste Substanz im bekannten Universum – eine Droge, die den Konsumenten unter anderem hellseherische Fähigkeiten verleiht.

«Dune»

Sieht aus wie Sand: Spice. Bild: Warner Bros.

«Star Wars»

Spice ist im «Star Wars»-Universum der Überbegriff für illegale und gefährliche Drogen. Bild: disney

Force vs. Voice

Die Macht (Force) ist in «Star Wars» ein mystisches Energiefeld, das gewisse Individuen beherrschen können. So können beispielsweise Jedi und Sith Gegenstände und Menschen manipulieren. Ähnlich wie in «Star Wars» verwenden die Bene Gesserit in «Dune» etwas, das sie Voice nennen. Dabei handelt es sich um Kräfte, die sie durch mentales Training erworben haben und die es ihnen ermöglichen, andere Menschen zu kontrollieren.

«Dune»

Rebecca Ferguson als Lady Jessica. Sie gehört zu den Bene Gesserit und hat die Stimme. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Yoda benutzt die Macht. Bild: lucasfilm

Jedi Bendu und Prana-Bindu

Ursprünglich hiessen die Jedi in «Star Wars» Jedi Bendu. In Dune haben die Bene Gesserit eine Trainingsmethode, die Prana Bendu heisst.

«Dune»

Haben viel Einfluss: Bene Gesserit Bild: WARNER BROS.

«Star Wars»

Bild: lucasfilm

Hauptcharaktere, die vom Schurken abstammen

In «Star Wars» sind Luke und Leia, dass sie die Kinder von Darth Vader sind – dem Hauptschurken der Saga. Auch in «Dune» stammen Paul und Alia Atreides vom Bösewicht (Vladimir Harkonnen) ab, sie sind seine Enkelkinder.

«Dune»

Paul. Gespielt von Timothée Chalamet. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Luke. Gespielt von Mark Hamill. Bild: AP/Lucasfilm Ltd.

Imperium

In «Star Wars» wird die gesamte Galaxie von einem Sith-Imperator kontrolliert, in «Dune» vom Padishah-Imperator. In beiden Sagas geht es schliesslich um den Zusammenbruch dieses totalitären Regierungssystems.

Auf das erste Bild nur klicken, wenn du wissen möchtest, wer der Imperator in «Dune 2» spielt:

«Dune»

Imperator Shaddam IV in «Dune 2». Bild: warner bros.

«Star Wars»

Imperator Palpatine. Bild: lucasfilm

Feuchtfarmer und Tausammler

Sowohl auf Arrakis als auch auf Tatooine herrscht aufgrund der trockenen Wüstenlandschaft ein Mangel an Wasser. Auf Tatooine ist Lukes Onkel Owen ein Feuchtfarmer, der in der Wüste Geräte installiert, um Wasser zu sammeln. Auf Arrakis hat ein Gerät namens Tausammler die gleiche Funktion.

«Star Wars»

Eine Feuchtfarm auf Tatooine. Bild: lucasfilm

Fremen und Tusken

Arrakis ist die Heimat der Fremen. Sie haben sich an die kargen Lebensbedingungen mit speziellen Wasser-Anzügen angepasst. Auch die Tusken in «Star Wars» haben funktionelle Kleidung, die sie nicht nur vor der Sonne und Sandstürme auf Tatooine schützen soll, sondern auch genügend Feuchtigkeit behaltet.

«Dune»

Lady Jessica (links) und ihr Sohn Paul (rechts) schliessen sich den Fremen an. Bild: warner bros.

«Star Wars»

Tusken sind ideal für Tatooine angepasst. Bild: lucasfilm

Zum Schluss gibt es noch einen Doku-Tipp von «Arte»: «Jodorowsky's Dune – der beste nie gedrehte Film aller Zeiten».

Sind dir noch mehr Ähnlichkeiten zwischen «Dune» und «Star Wars» aufgefallen? Schreibe es in die Kommentare!

