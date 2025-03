Diese 13 Vater-Sohn-Duos haben in Filmen bereits Familie gespielt

Nepo-Babys sind aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Und nicht selten stehen sie mit ihren berühmten Eltern vor der Kamera.

Folgende 13 Väter und Söhne spielen in Filmen sogar Verwandte.

Sylvester und Sage Stallone in «Rocky V»

Für «Rocky Balboa» und «Creed II» wurde die Rolle von Rocky Jr. von Milo Ventimiglia übernommen.

Bild: mgm

Jerry und Ben Stiller in «The Heartbreak Kid»

Die Stillers sind eines der legendärsten Vater-Sohn-Duos in Hollywood. Vor Jerrys Tod im Jahr 2020 traten sie häufig gemeinsam auf, obwohl sie nicht immer Vater und Sohn spielten.

Bild: paramount pictures

Auch in «Hot Pursuit» spielten sie Vater und Sohn.

Bild: paramount pictures

Tom und Colin Hanks in «The Great Buck Howard»

«The Great Buck Howard» folgt Buck Howard, der sich am Ende seiner Karriere befindet. Sein Assistent Troy (gespielt von Colin) widersetzt sich den Wünschen seines Vaters Mr. Gable (gespielt von Tom), der will, dass er ein Anwalt wird.

Bild: magnolia pictures

Eugene und Dan Levy in «Schitt's Creek»

Eugene und Dan Levy spielen nicht nur Vater und Sohn in dieser Sitcom, sie haben die Serie auch gemeinsam konzipiert.

Bild: itv studios

Martin und Charlie Sheen in «Wall Street»

In einer der grössten Rollen von Charlies früher Karriere spielte er den angehenden Börsenmakler Bud Fox. Martin Sheen spielte Carl Fox, einen Angestellten einer Fluggesellschaft und Gewerkschaftsführer.

Bild: 20th century fox

Auch später, in «No Code of Conduct», standen sie wieder als Vater und Sohn vor der Kamera.

Bild: nu image films

Martin Sheen und Emilio Estevez in «The Way»

Martin Sheen stand auch mit seinem anderen Sohn, Emilio Estevez, vor der Kamera.

Bild: producers distribution agency

Daniel und Patrick Stewart in «Star Trek: The Next Generation»

In der Episode «The Inner Light» wird Picard (Patrick Stewart) von einem Energiestrahl getroffen, der ihn ein ganzes Leben leben lässt, während für den Rest der Besatzung nur Minuten vergehen. In der Episode spielte Stewarts Sohn Daniel Batai, den Sohn von Picard.

Bild: paramount pictures

2015 standen sie für die Serie «Blunt Talks» wieder gemeinsam vor der Kamera.

Bild: starz

Donald und Kiefer Sutherland in «Forsaken»

Sie traten auch in anderen Filmen zusammen auf, darunter 1996 in «A Time to Kill», sie spielten aber nicht Vater und Sohn.

Bild: momentum pictures

Dominic und Senan West in «The Crown»

Dominic West ersetzte Josh O'Connor als Prinz Charles in den Staffeln fünf und sechs der Netflix-Königsserie «The Crown». Charles hat natürlich zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry. William wurde von Wests 14-jährigem Sohn Senan gespielt.



Bild: netflix

Will und Jaden Smith in «The Pursuit of Happyness»

In «The Pursuit of Happyness», einer wahren Geschichte, spielt Smith die Hauptrolle des Chris Gardner, eines obdachlosen Medizinvertreters, der zum erfolgreichen Börsenmakler wird. Sein Sohn Jaden spielt Gardners Sohn, Christopher Gardner Jr.

Bild: columbia pictures

Einige Jahre später standen sie als Vater-Sohn-Duo nochmals für «After Earth» vor der Kamera.

Bild: sony pictures

Kirk und Michael Douglas in «It Runs in the Family»

Nicht nur Kirk und sein Sohn Michael, sondern auch sein Enkel Cameron spielten im passenden Film «It Runs in the Family» eine Familie über drei Generationen.

Bild: mgm

Scott and James Caan in «A Boy Called Hate»

Scott ist der Star von «A Boy Called Hate», worin er den Teenager Steve spielt, der sich in Hate umbenennt. Sein leiblicher Vater, James, spielt Steves Vater, der zu sehr damit beschäftigt ist, einen Betrug bei der Arbeiterunfallversicherung zu begehen, um seinem Sohn wirklich zu helfen.

Bild: imago images

14 Jahre später traten die Caans für «Mercy» erneut zusammen als Familie vor die Kamera.

Bild: ifc films

Dustin und Jake Hoffman in «Barney's Version»

In «Barney's Version» spielt Paul Giamatti die Hauptfigur Barney. Dustin spielt Barneys exzentrischen Vater, während Jake die ältere Version von Barneys Sohn spielt. Sie spielen also eigentlich Grossvater und Enkel.

Bild: Serendipity Point Films

Kennst du noch weitere Vater-Sohn-Duos? Schreibe sie uns in die Kommenare!

(cmu)

