21 Disney-Memes, die dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultieren

Hast du noch mehr Disney-Memes? Teile sie in den Kommentaren!

Was für ein Make-Up-Entferner war auf Mulans Ärmel? Und wo kann ich den kaufen?

Ein taubes und nacktes Mädchen am Strand. Tönt normal. Die werde ich heiraten. (Sinngemäss)

Ich werde nie vergessen, was die Flounder in «Little Mermaid 2» angetan haben.

Disney lässt die meisten von uns auch im Erwachsenenalter nicht los. Auch heute noch träumen viele von dieser magischen Zeit. Schauen wir deshalb in Form von ganz vielen Memes auf Kindheitsklassiker zurück.

